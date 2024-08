Ist Ryan Reynolds neidisch auf Kino-Erfolg seiner Blake?

Im Hause Reynolds-Lively läuft es beruflich derzeit ziemlich gut. Während der Marvel-Streifen Deadpool & Wolverine von Ryan Reynolds (47) rund 6,4 Millionen Euro an den Kinokassen einspielte, schaffte es Blake Livelys (36) It Ends With Us sogar auf 6,9 Millionen. Ein tatsächlicher Konkurrenzkampf besteht bei dem Ehepaar aber trotzdem nicht, wie Ryan in der Vorschau des Interviews bei "Sunday Today" verrät. "Es ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich davon geträumt habe, Zweiter zu werden", offenbart er scherzhaft.

Dass der Film seiner Frau seinen eigenen vom Thron der Kinocharts gestoßen hat, macht dem Schauspieler also überhaupt nichts aus. "Ich denke, das ist ein Zeichen für eine gute Beziehung", erklärt Ryan. Und so eine führen die beiden mittlerweile schon seit rund 13 Jahren. Dabei scheint es auf eine Sache besonders anzukommen. "Das war schon immer die einzige Konstante bei Blake und mir: Wir unterstützen uns wirklich gegenseitig", betont der "Green Lantern"-Darsteller.

Aus ihrer glücklichen Ehe machen der 47-Jährige und die Gossip Girl-Bekanntheit also kein Geheimnis – ganz im Gegenteil! Meistens kommen die zwei aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, wenn es um ihren Partner geht. So auch, nachdem sie zusammen am neuen Deadpool-Teil gearbeitet hatten. "Sie ist unglaublich. Sie ist so klug. Alles, was ich tue, ist im Gleichschritt mit ihr", erzählte Ryan begeistert im Gespräch mit ET und fügt hinzu: "Ich bin ihr sehr dankbar. [...] Sie hat wirklich bei jedem Aspekt dieses Films geholfen."

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024 in New York City

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York

