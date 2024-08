Jeff Bezos und Verlobte Lauren turteln im Italien-Urlaub

Jeff Bezos (60) und Lauren Sánchez (54) ließen es sich im Italien-Urlaub so richtig gut gehen. Dabei wurde es auch ziemlich romantisch zwischen dem Amazon-Gründer und seiner Frau. Paparazzi-Bilder, die Hello! vorliegen, zeigen die Turteltauben in einem innigen Moment in Rom. Beim Besuch des berühmten Trevi-Brunnens tauschten sie verliebte Blicke und Küsse aus, bevor sie weiter Hand in Hand durch die Stadt spazierten. Jeff trug ein weißes T-Shirt und blaue Chinos, während Lauren in einem figurbetonten roten Minikleid und High Heels strahlte.

Nach ihrer Sightseeing-Tour gingen Jeff und Lauren zu einem romantischen Abendessen ins Pierluigi, einem bei Prominenten beliebten Lokal. Ihr Aufenthalt in Rom beinhaltete außerdem einen besonderen Besuch im Vatikan, wo sie von Papst Franziskus empfangen wurden. Lauren teilte auf Instagram Fotos und Eindrücke des Treffens und schrieb: "Es war eine Ehre für Jeff und mich, Zeit mit seiner Heiligkeit, Franziskus, in seinem Zuhause im Vatikan zu verbringen. Seine Weisheit, Wärme und sein Humor haben uns tief berührt."

In den vergangenen Monaten waren Jeff und Lauren viel auf Reisen quer durch Europas gewesen. So hatten sie Zeit auf ihrer 500-Millionen-Dollar-Superjacht in Griechenland verbracht, gemeinsam mit Laurens Ex Tony Gonzalez (48) und dessen Frau Tobie. Dass die vier eine Einheit bilden und eine Super-Patchwork-Familie sind, bewiesen sie bereits im Juni. Tony und Laurens gemeinsamer Sohn Nikko absolvierte zu jenem Zeitpunkt seinen Hochschulabschluss. Auf Social Media teilte die Verlobte von Jeff mehrere Beiträge, die sie bei der großen Feier zeigten. Zahlreiche Clips präsentierten, wie alle gemeinsam tanzten und eine Menge Spaß hatten.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, 2024 im Weißen Haus

Instagram / octobergonz Tony Gonzales, Nikko Gonzales und Lauren Sánchez im Juni 2024

