Jeff und Ex: So feiert Lauren Sánchez Sohn Nikkos Abschluss

Erst vor wenigen Monaten feierten Lauren Sánchez (54) und der Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) ihre Verlobung. Nun hat die Nachrichtensprecherin erneut einen Grund zur Freude. Denn ihr Sohn Nikko erreichte einen echten Meilenstein im Leben: Der 23-Jährige absolvierte seinen Hochschulabschluss. Auf Instagram widmet die stolze Mutter ihrem Sohn jetzt einen Beitrag. Zu einem Videozusammenschnitt aus Fotos der Abschlussfeier schreibt die Schauspielerin begeistert: "Nikko, ich bin so stolz auf dich! [...] Ich konnte nicht anders, als emotional zu werden." Der Clip zeigt nämlich zudem einen rührenden Moment. Während einer Rede für ihren Sprössling kämpft Lauren mit den Tränen: "Du hast keine Ahnung, wie stolz ich auf dich bin."

Für die Abschlussfeier versammelte sich die gesamte Patchwork-Familie, wie süße Fotos aus dem Video beweisen. Neben Laurens Verlobtem Jeff war auch Nikkos Vater, Tony Gonzales, mit von der Partie. Der NFL-Star kam ebenfalls in Begleitung und brachte seine neue Frau October Gonzalez mit zum Familientreffen. Wie der aktuelle Instagram-Beitrag von October zeigt, verstehen sich alle Familienmitglieder ganz blendend. Denn die zahlreichen Videos zeigen, wie alle gemeinsam tanzen und eine Menge Spaß haben.

Lauren scheint zu wissen, wie man eine gute Party veranstaltet. In der Vergangenheit stellte die Emmy-Preisträgerin dies schon einmal unter Beweis. Wie eine Quelle gegenüber People berichtete, legten sich der Milliardär und die Unternehmerin für ihre Verlobungsfeier so richtig ins Zeug. Denn gefeiert wurde nicht irgendwo, sondern auf einer luxuriösen Yacht an der Amalfiküste in Italien. Wie wird dann wohl die Hochzeit aussehen?

Instagram / laurenwsanchez Lauren Sánchez hält eine Rede

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos, 2024 im Weißen Haus

