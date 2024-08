Laila gibt Schminktipps: Anna-Maria Ferchichi steht dahinter

Lippenstift, Make-up und Rouge – Laila Ferchichi weiß mit zehn Jahren schon ganz genau, wie sie sich am besten schminken kann. Im Netz teilt die Tochter von Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) ab und an Videos, in denen sie ihrer Community Tipps und Tricks rund ums Thema Beauty gibt. Für Mama Anna-Maria ist daran überhaupt nichts verwerflich: "Laila blüht dafür", schwärmt die achtfache Mutter im Interview mit RTL. Dennoch gibt es ein paar Dinge, an die sich Laila halten muss. "Wir sprechen alles ab. Aber sie darf sich präsentieren. Ich finde, alles ist in Ordnung in Maßen und mit Regeln."

Wird ein Blick in die Kommentarspalte geworfen, fällt sofort auf: Die Meinungen über Lailas Internetpräsenz sind gespalten. Einige Nutzer sind erschüttert, dass sich das zehnjährige Mädchen so im Netz zeigen darf. "Wie krank ist das bitte, sein Kind im Internet zu vermarkten? Und dann noch dieses Make-up-Reel. Einfach schlimm und traurig", schreibt ein User auf Instagram. Ein weiterer Nutzer sieht das Ganze nicht so eng wie sein Vorredner. "Wenn die Eltern das kontrollieren, finde ich das jetzt nicht so schlimm", meint er.

Momentan unterhält Laila rund 78.000 Menschen auf Social Media. Beim näheren Betrachten ihrer Profile in den sozialen Medien wird klar: Die Oberhand hat immer Anna-Maria. Sie führt den Account und kontrolliert die Beiträge, die ihre Tochter online stellt. Die Frage, warum die 42-Jährige und ihr Ehemann Laila erlauben, sich im Netz zu präsentieren, beantwortete die TV-Bekanntheit bereits in einem früheren Interview mit dem Fernsehsender: "Es gibt Leute, die halten ihre Kinder von allem fern. Wir sind da anders!"

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kids beim Lauf gegen Brustkrebs, Oktober 2023

