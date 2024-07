Warum darf Anna-Maria Ferchichis Tochter im Netz aktiv sein?

Viele Kinder sehen ihre Eltern als Vorbild – so auch Laila Maria Ferchichi. Die zweitälteste Tochter von Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) lebt nämlich seit wenigen Wochen das Leben eines Influencers, genau wie Mama. Regelmäßig unterhält sie ihre rund 70.000 Follower auf Instagram. Einige besorgte Nutzer der Social-Media-Plattform fragen sich nun, wieso eine Elfjährige in den sozialen Medien so präsent sein darf. Anna-Maria erklärt im Interview mit RTL, weshalb sich ihre Tochter im Internet ungeniert zeigen darf: "Es gibt Leute, die halten ihre Kinder von allem fern. Wir sind da anders!"

Trotzdem betonen Anna-Maria und Bushido, dass Laila nicht alles einfach so aus ihrem Leben teilen darf. Das Ehepaar ist die letzte Instanz, bevor eine Story oder ein Bild online gestellt wird. Auch auf dem Profil des Mädchens findet sich diese Information wieder. "Verwaltet von Mutter Anna-Maria Ferchichi", ist in der Biografie zu lesen. Laila ist es außerdem verboten, mit Fremden in den Austausch zu gehen – Nachrichten lesen und beantworten sind Tabu! Hauptsächlich lebt der Promispross das Influencer-Leben auch nur zum Spaß. "Sie kann alle TikTok-Tänze. Sie tanzt sie gerne nach. Sie ist ein kleines Bühnen-Mädchen", erklärt die achtfache Mutter.

Auch wenn Anna-Maria täglich ihre rund 850.000 Follower im Netz unterhält und regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben mit einer Großfamilie teilt, vermittelt sie ihren Kindern einen wichtigen Wert: Social Media steht nicht an erster Stelle! Im vergangenen Monat machte sie deutlich, dass ihre Familie mehr Priorität als ihr Beruf hat, als sie eine Dienstreise absagen musste. "Wir haben uns gestern Abend spät entschieden, dass wir, nachdem Aaliyah Fieber bekommen hat, dachten, wir bleiben besser hier", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "So ist das eben, wenn man Kinder hat. [...] Wenn man wegfährt, muss wirklich alles stimmen, sonst hat man gar kein gutes Gefühl – da muss man leider auf vieles verzichten."

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Wie findet ihr es, dass Laila einen Instagram-Account hat? Supercool! Wieso denn auch nicht? Ich finde das überhaupt nicht gut. Kinder gehören einfach nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



