Nach Mega-Hochzeit: Anant Ambani und Radhika shoppen Juwelen

Die indischen Milliardäre Anant Ambani (29) und Radhika Merchant feierten kürzlich eine der teuersten Hochzeiten überhaupt. Nach dem Großereignis, welches sich über Monate hinzog, genießen die frisch getrauten Eheleute nun ihre Flitterwochen. Das romantische, auserwählte Urlaubsziel der beiden ist aktuell Panama! In dem karibischen Paradies hatten die zwei Verliebten kürzlich sogar Lust auf einen kostspieligen Schmuckkauf. Auf Instagram kursiert derzeit ein Video, das die Turteltauben in einem Juweliergeschäft mit den anwesenden Mitarbeitern zeigt.

In dem Clip sind auch die gewählten Shopping-Looks der Superreichen zu erkennen. So entschied sich Radhika für ein simples gestreiftes T-Shirt und eine weiße Stoffhose. Ihre langen dunklen Haare ließ sie ganz natürlich über ihre Schultern fallen. Auf Schmuck und Accessoires verzichtete die 29-Jährige in weiser Voraussicht ihrer möglichen späteren Shoppingausbeute vorab gänzlich. Ihr Gatte fiel mit seinem Outfit schon etwas mehr ins Auge – er trug ein Hemd mit farbenfrohen tropischen Mustern! Nachdem sie sich am 12. Juli das Jawort gegeben hatten, sah man sie unter anderem bei den Olympischen Spielen in Paris sowie anschließend in Costa Rica. Dem Bericht von Hindustan Times zufolge, wohnten sie in einem exklusiven Resort namens Casa Las Olas, wo eine Übernachtung mit einem Preis von circa 20.000 Euro ein wahres Schnäppchen für die beiden gewesen sein muss.

Die Hochzeit erhielt in den vergangenen Monaten globale Beachtung, da es sich um eine absolut luxuriöse Veranstaltung der Superlative handelte. Mit zahlreichen hochkarätigen Gästen begann das Ehepaar diesen neuen Lebensabschnitt vor den Augen der ganzen Welt. So erschienen namhafte Stars wie Nick Jonas (31) oder John Cena (47) zu dem Event. Ebenfalls anwesend waren die berühmten Reality-Sternchen Kim (43) und Khloé Kardashian (40). Für die perfekte musikalische Umrahmung sorgten zu diesem besonderen Anlass reichlich entlohnte Auftritte von gefeierten Weltstars wie Justin Bieber (30) und Rihanna (36).

Getty Images Anant Ambani und Radhika Merchant in Paris, Juli 2024

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian im Juli 2024

