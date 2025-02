Milliardärin Nita Ambani schwärmt von ihrer Schwiegertochter

Die Vorsitzende der Reliance Foundation, Nita Ambani, nahm kürzlich an der Harvard India Conference teil, wo sie über ihren jüngsten Sohn, Anant Ambani (29), und seinen Lebensweg sprach. Wie unter anderem The Indian Express berichtet, enthüllte sie dort Details über seine tief verwurzelte Spiritualität und seinen ständigen Kampf gegen die Fettleibigkeit. Was viele berührte, war ihre liebevolle Erwähnung von Radhika Merchant, die Anant letztes Jahr heiratete. Nita drückte ihre Bewunderung aus und betonte: "Er hat sein ganzes Leben lang gegen Fettleibigkeit gekämpft. Und trotzdem ist er so positiv und trifft seine Lebenspartnerin Radhika. Man muss sie einfach zusammen sehen. Sie sind magisch."

Der Ursprung der Beziehung von Anant und Radhika geht auf ihre Kindheit zurück, da sie sich in denselben sozialen Kreisen bewegten. Trotz dieser frühen Verbindung begann ihre romantische Beziehung erst viel später. Radhikas ständige Anwesenheit bei wichtigen Veranstaltungen der Ambani-Familie, wie unter anderem die Hochzeit von Isha Ambani im Jahr 2018 und die Hochzeit von Akash Ambani im Jahr 2019, heizte schließlich Liebesgerüchte an. Die Verlobung des Paares wurde am 30. Dezember 2022 mit einer traditionellen Roka-Zeremonie besiegelt. Die kostspielige Hochzeit der Turteltauben fand an drei Tagen, vom 12. bis 14. Juli 2024, in Mumbai statt.

Diese historische Trauung lockte nicht nur Hollywood- und Geschäftsgrößen an, sondern auch eine beeindruckende Anzahl von Bollywood-Stars. Sogar Shah Rukh Khan (59), der als König von Bollywood bekannt ist, machte mit seiner Familie die Veranstaltung in Mumbai unsicher. Auf der Tanzfläche zeigte er, dass er nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf Partys einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Gemeinsam mit Salman Khan (59) legte er zu Hits der 90er-Jahre eine spektakuläre Show hin. Auch andere Stars wie Amitabh Bachchan (82) und Madhuri Dixit ließen es sich nicht nehmen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Getty Images Anant Ambani und Radhika Merchant, Juli 2024

Getty Images Shah Rukh Khan, Dezember 2012

