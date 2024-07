Kim und Khloé Kardashian glänzen auf Milliardärshochzeit!

Kim Kardashian (43) und Khloé Kardashian (40) reisten anlässlich der Hochzeit des Milliardärs Anant Ambani (29) und seiner Partnerin Radhika Merchant nach Indien. Zu diesem besonderen Anlass kleideten sich die Schwestern in ziemlich glamouröse Looks. In ihren Instagram-Storys teilen jeweils die Skims-Gründerin und die Ex von Tristan Thompson (33) einige Aufnahmen ihrer traditionellen indischen Outfits – sogenannte Lehengas. Kim ist in einen bauchfreien, roten, glitzernden Zweiteiler gehüllt und ihre Schwester trägt eine funkelnde Kombination aus Weiß und Gold. Die Outfits runden beide jeweils mit mehreren Ketten und Kopfschmuck ab, während sie Hand in Hand für die Kameras posieren und über beide Ohren strahlen.

Die The Kardashians-Stars sind nicht die einzigen Promis, die an den prunkvollen Feierlichkeiten teilnehmen. Auch Nick Jonas (31) und seine Ehefrau Priyanka Chopra (41) sind beispielsweise unter den geladenen Gästen und warfen sich ebenfalls mächtig in Schale für das Event. Die Schauspielerin trug ein indisches Gewand in Gelb- und Orangetönen mit filigraner Bestickung. Das Jonas Brothers-Mitglied glänzte hingegen in einem traditionellen, beigefarbenen Glitzerlook.

Bereits seit Monaten finden Pre-Hochzeitsveranstaltungen statt, um die Vermählung des 29-jährigen Anant zu zelebrieren. Während des rund 130 Tage andauernden Vergnügens engagierte der Vater des Bräutigams, Mukesh Ambani, einige Promis, die unter anderem Privatkonzerte gaben. Unter ihnen befanden sich beispielsweise Justin Bieber (30) oder Rihanna (36), die jeweils mehrere Millionen Euro für ihre Auftritte ausgezahlt bekamen. Auch die eigentliche Hochzeit wird drei Tage lang gefeiert – und das ebenfalls in Anwesenheit einiger Berühmtheiten. Anants Vater gilt als reichster Mann Indiens mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet rund 110 Milliarden Euro.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anant Ambani und Radhika Merchant, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Kim und Khloés Looks? Umwerfend! Die beiden sehen einfach unglaublich aus. Na ja. Mir gefallen ihre Outfits leider gar nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de