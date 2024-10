Luxus-Party: Milliardärin Radhika Merchant feiert Geburtstag

Radhika Merchant, die Ehefrau von dem berühmten indischen Milliardär Anant Ambani (29), hat Grund zur Freude: Sie feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag! Natürlich durfte es bei der pompösen Party an nichts fehlen. Auf Instagram teilte die Internetpersönlichkeit Orry spannende Einblicke in die Festlichkeit. Auf einem süßen Schnappschuss in seiner Story posierte er an der Seite der Gastgeberin. Gemeinsam lächelten beide stolz in die Kamera und befanden sich allem Anschein nach in einem prächtigen, dekorierten Saal für die prunkvolle Feierlichkeit.

Neben den beeindruckenden Räumlichkeiten fiel auf, dass zahlreiche Bollywoodstars und einflussreiche Persönlichkeiten vor Ort waren. So erschien unter anderem Shah Rukh Khans (58) Tochter Suhana Khan (24), die genau wie Radhika neben Orry für eine Aufnahme lächelte. Den Storys zufolge waren auch Shah Rukhs Sohn Aryan Khan, Schauspieler Ranveer Singh (39) und junge Bollywoodstars wie Ananya Panday und Janhvi Kapoor vor Ort. Außerdem postete der Influencer ein Video von Radhikas Tortenanschnitt und dem Stück, welches sie ihrem Liebsten und dann ihrem Schwiegervater Mukesh Ambani traditionsgemäß zum Essen reichte.

Radhika hat am 12. Juli dieses Jahres den Bund fürs Leben mit ihrem Anant geschlossen. Ihre Hochzeit ging monatelang durch die Medien aufgrund ihrer hohen finanziellen Ausgaben und des unvergleichbaren Luxus. Bei einer Feier dieses Kalibers gehörten neben einigen extra dafür angereisten Stars aus Hollywood, wie John Cena (47) und Kim Kardashian (44), natürlich auch berühmte Persönlichkeiten aus dem eigenen Heimatland, Indien, dazu! Wie die Hindustan Times berichtete, beehrte sogar der König von Bollywood, Shah Rukh Khan, die Party mit seiner Anwesenheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / orry Suhana Khan und Orry, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anant Ambani und seine Partnerin Radhika Merchant

Anzeige Anzeige