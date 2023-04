Nach Baby-News: Tom Daley zeigt zum ersten Mal seinen Sohn

Tom Daley (28) platzt vor Stolz. Im Juni 2018 durften sich der Sportler und sein Ehemann Dustin Lance Black (48) zum ersten Mal über Nachwuchs freuen. Die beiden wurden Eltern eines kleinen Sohnes. Vor wenigen Tagen meldeten sie sich erneut mit einer süßen Überraschung bei ihren Fans: Ihre Familie ist wieder gewachsen! Der Turmspringer und sein Partner begrüßten einen weiteren Sohn auf der Welt! Jetzt zeigt Tom sein Baby zum ersten Mal im Netz!

"Unsere Familie ist in der letzten Woche gewachsen, wir haben Phoenix am 28.03.23 auf der Welt willkommen geheißen und er ist einfach perfekt", schreibt der 28-Jährige zu zwei zuckersüßen Aufnahmen auf Instagram. Während auf dem einen Schnappschuss seine komplette Familie zu sehen ist, sieht man auf dem zweiten Bild nur Tom mit Sohnemann Pheonix. Nicht nur der Brite ist ganz vernarrt in seinen Nachwuchs – auch sein älterer Sohn Robert freut sich über das Geschwisterchen. "Robbie liebt es, ein großer Bruder zu sein", verrät Tom.

Und auch Dustin teilt ein putziges Familienbild auf seinem Instagram-Account. "Und dann waren es vier", betitelt der Filmproduzent die süße Aufnahme von sich und seinen Liebsten. Zudem verrät er in seinem Post auch ein weiteres Detail zur Geburt seines jüngsten Sohnes: "Unser zweiter Sohn, Phoenix Rose Black-Daley, kam am 28. März 2023 um 15:34 Uhr zur Welt."

Instagram / tomdaley Tom Daley mit seinem Sohn Pheonix Rose

Instagram / tomdaley Tom Daley, Dustin Lance Black und ihr Sohn Robbie im November 2021

Instagram / dlanceblack Tom Daley und Dustin Lance mit ihren beiden Söhnen, April 2023

