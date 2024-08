Pink und ihr Sohn genießen aufregenden Trip nach New York

Pink (44) und ihr Sohn Jameson stürzten sich vor wenigen Tagen in ein kleines Abenteuer. Das Mutter-Sohn-Gespann machte die Straßen New Yorks unsicher und schien dabei jede Menge Spaß zu haben. Eindrücke des Kurztrips hielt die Sängerin in einem Video auf Instagram fest. Darin zu sehen war vor allem ihr Sohnemann, der freudig Waffeln verspeist oder in einem Elektrogeschäft eine Virtual-Reality-Brille ausprobiert. "Danke für die Erinnerungen, New York City. Wir lieben dich", schreibt Pink unter ihrem Beitrag.

Die Reise nach New York war wohl wirklich nur ein Kurztrip, denn das erste Bild des Videos zeigt den Blick aus einem Flugzeug. Pink versieht das Foto mit den Worten: "Zwanzig Stunden in New York City mit meinem kleinen Mann." Nach der Landung ging es für die Musikerin und Jameson direkt in ein Café. Dort durfte sich der Blondschopf über eine Menge Pancakes sowie ein leckeres Getränk freuen. Anschließend besuchten Mutter und Sohn noch einen Spielplatz, auf dem sich der Siebenjährige verausgaben konnte. Als krönenden Abschluss sahen sich die beiden die Show "The Play That Goes Wrong" am Broadway an. "Ich wusste, dass 'The Play That Goes Wrong' lustig sein sollte. Ich wusste nur nicht, dass es das Lustigste ist, was ich je sehen würde", resümierte Pink das Abendprogramm.

Jameson ist das jüngste Kind von Pink und ihrem Ehemann Carey Hart (49). Der Junge erblickte 2016 das Licht der Welt und machte Willow, die fünf Jahre vor ihm geboren wurde, zur großen Schwester. Pink und Carey lernten sich bereits 2001 kennen und lieben, trennten sich allerdings nach rund zwei Jahren wieder. Im Jahr 2005 schien ihre Beziehung dann bestens zu laufen, denn die "Try"-Interpretin und der Motocross-Fahrer verlobten sich. Die Hochzeitsglocken läuteten bereits ein Jahr später.

Instagram / pink Pink und ihr Sohn Jameson im August 2024

Getty Images Pink und Ehemann Carey Hart im Januar 2018

