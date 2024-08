"Riesiger Unterschied": Britney Spears teilt Flashback-Video

Britney Spears (42) scheint in Erinnerungen zu schwelgen: Auf ihrem Instagram-Account teilt die Musikerin ein Video von sich vor einem Jahr. Es war anscheinend ein Tag in ihrem Leben, an dem sie sich ganz besonders gut gefühlt hatte. Sie schreibt immerhin zu dem Clip: "Das erste Mal, dass ich platinblond wurde! Ehrlich gesagt, war es ein riesiger Unterschied! Ich wurde zu diesem coolen Charakter, als die Kamera ankam!" Wie es typisch für die "Toxic"-Sängerin ist, wirbelt sie mit wilden Tanzbewegungen umher und lässt ihre lange Mähne flattern, während sie in einem körperbetonten Gymnastikanzug mit Leopardenmuster und weißen Stiefeln posiert.

In den vergangenen Jahren hatte Britney auch mal wieder mit verschiedenen bunteren Haarfarben experimentiert, doch bis heute kehrt sie immer wieder zu ihrem blonden Look zurück. Dass sie ihre hellblonde Frise jetzt so feiert, ist allerdings überraschend, denn noch im April dieses Jahres vertrat sie eine ganz andere Meinung. Wie Page Six berichtete, teilte sie damals ebenfalls ein Video von sich im Netz und erklärte dazu: "Ich wollte schon immer mein Haar weißblond haben, und nun habe ich es getan und hasse es total! Ich sehe viel jünger aus, das macht mir irgendwie Angst."

Dass die Popikone wieder regelmäßig auf ihrem Social-Media-Kanal postet, dürfte ihre Fans freuen. Im vergangenen Monat hatte sie ihren Account archiviert und wochenlang gar nichts mehr gepostet. Erst vor wenigen Tagen meldete sie sich endlich zurück: Sie teilte eines ihrer geliebten Videos, in dem sie sich in einem extravaganten Outfit präsentierte. Das Kleid ihrer Wahl ist von Versace gewesen und erinnert an einen rosafarbenen Schmetterling.

Getty Images Britney Spears mit ihrer eigenen Barbie, 1999

Action Press Britney Spears bei der Modenschau der Versace Spring/ Summer 2003 Kollektion

