Mit Tanzeinlage: Britney Spears meldet sich im Netz zurück

Im vergangenen Monat sorgte Britney Spears (42) bei ihren Fans für Verwunderung: Plötzlich war die US-amerikanische Popsängerin nicht mehr auf Instagram zu finden. Einige Wochen hörte man gar nichts mehr von der sonst so aktiven Musikerin auf Social Media. Bis jetzt! Denn Britney ist zurück. Die "Baby One More Time"-Interpretin beendet ihre Netzpause ganz in gewohnter Manier mit einem Tanzvideo. In dem Clip lächelt die zweifache Mutter schüchtern in die Kamera und wiegt sich von einem Bein aufs andere.

In dem Comeback-Video präsentiert Britney stolz ihr Outfit: Die 42-Jährige trägt ein buntes Versace-Kleid. Erst vor wenigen Tagen ging ein ganz ähnliches Kleid von der Sängerin viral. Auslöser dafür war die Schauspielerin Blake Lively (36). Zu einer Filmpremiere erschien der Gossip Girl-Star in einem Versace-Kleid, das Britney bei einem öffentlichen Auftritt vor 20 Jahren getragen hatte.

Blakes Outfitwahl war eine bewusste Hommage an die Popsängerin, wie sie im Interview mit Extra nach der Filmpremiere verriet. "Dieses Kleid bedeutet mir so viel, weil sie [Britney] mir so viel bedeutet. Sie ist einfach jemand, der Liebe, Schönheit und Jugend, aber auch harte Arbeit, Entschlossenheit und Stärke repräsentiert." Für die Frau von Ryan Reynolds (47) steht fest: "Ich bin für immer ein Britney-Fan!"

Anzeige Anzeige

ActionPress Britney Spears und Donatella Versace im Jahr 2002

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch, dass Britney wieder zurück im Netz ist? Ja. Ich habe sie schon total vermisst. Es ist mir eigentlich relativ egal... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de