Nach 55. Geburtstag: Jennifer Lopez bedankt sich bei Fans

Vor wenigen Tagen feierte Jennifer Lopez ihren 55. Geburtstag – und damit einen echten Meilenstein. Über ihre lange Karriere hat J.Lo tausende Fans gesammelt, die ihr mit süßen Nachrichten und sogar einem Billboard am Times Square in New York zum Geburtstag gratulierten. Auf Instagram wendet sich die Performerin nun an ihre Anhänger und schreibt: "Ich habe wirklich die besten, tollsten Fans der Welt. Ich konnte nie ausdrücken, wie gerührt ich bin oder wie unglaublich gesegnet ich mich fühle, dass ihr alle Teil meines Lebens seid. Vielen lieben Dank." Dazu teilt sie zwei Fotos von sich in einem hellblauen Satinpyjama an ihrem Geburtstagsmorgen.

Jennifer erinnert sich außerdem an ihre Anfänge zurück: Wie sie beschreibt, war sie damals ein mutiges, energievolles kleines Mädchen. "Bereit, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, und doch so zart, zerbrechlich und manchmal verängstigt, aber immer voller Liebe im Inneren", beschreibt sie ihr jüngeres Ich. So würde sie sich heute auch noch oft fühlen, gibt die Schauspielerin zu. Neben ihrer Familie seien ihre Fans die wichtigsten Menschen in ihrem Leben und das größte Geschenk an ihrem Geburtstag. "Ich danke euch für eure Fürsorge, euer Verständnis, eure Loyalität und vor allem für eure Liebe", schließt die "On the Floor"-Sängerin ihre Nachricht. Ihre Fans und Promi-Freunde zeigen sich ganz gerührt von Jennifers emotionalen Worten und antworten in den Kommentaren: "Wir lieben dich so sehr, Jenny!"

In den vergangenen Monaten tat der Sängerin die Unterstützung ihrer Fans wahrscheinlich besonders gut, denn die bösartigen Gerüchte über sie und ihren Ehemann Ben Affleck (51) wollen einfach nicht abreißen. Angeblich steuern die beiden nach nur zwei Jahren Ehe direkt auf eine Scheidung zu. Ben soll sogar schon vor Wochen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein, das sie mittlerweile verkaufen wollen. Dass Ben weder zum zweijährigen Jubiläumstag noch zu ihrem Geburtstag bei Jenny war, bringt die Gerüchteküche nur noch mehr zum Brodeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennifers Nachricht an ihre Fans? Ihre Worte machen mich total emotional. Sehr schön! Ich finde es viel zu kitschig und übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de