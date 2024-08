Schon gewusst? So gelang Mandy Moore der große Durchbruch

Mandy Moore (40) gilt als eine der bekanntesten Stars, die Hollywood zu bieten hat. In einem Interview mit Us Weekly denkt sie nun an die Anfänge ihrer Karriere zurück. Der Durchbruch gelang Mandy tatsächlich nicht wegen ihres schauspielerischen Talents: Im Jahr 1999 veröffentlichte sie ihre erste Hit-Single "Candy", deren Release sich am 17. August zum 25. Mal jährt. "Er [der Song] hat mir so viele Türen geöffnet, um mich als Schauspielerin zu versuchen und mich an diesen Punkt zu bringen", erinnert sich die This Is Us-Darstellerin.

Von da an ging alles Schlag auf Schlag. "Ich habe fast das Gefühl, dass das alles jemand anderem passiert ist, als ob ich mich an einen Film erinnere, den ich gesehen habe", besinnt sich Mandy zurück. Ihr sei vor allem die Teilnahme an den MTV Music Awards im Jahr 2000 im Gedächtnis geblieben: "Ich erinnere mich, dass ich so aufgeregt war, als ich mich um die Haare, das Make-up und die Garderobe kümmerte. Ich habe noch nie zuvor mit Glamour zu tun gehabt." Bei der Betrachtung ihres damaligen Looks muss sie allerdings scherzhaft feststellen, dass sie diesen so "definitiv nicht mehr" tragen würde. Auch wenn sich Mandy heute eher auf die Schauspielerei fokussiert, scheint sie ihre musikalische Karriere nicht ganz aufgeben zu wollen. Sie verrät: "Dieser Sommer ist dazu da, [meine] nächsten musikalischen Schritte herauszufinden."

Aktuell erwartet die Plötzlich Prinzessin-Bekanntheit mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (39) ihr drittes gemeinsames Kind. Die beiden Söhne Gus und Ozzie (1) sind der ganze Stolz der bald schon vierköpfigen Familie. Das Geschlecht von Baby Nummer drei gab das Paar bereits im Mai auf Instagram bekannt: "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", schrieb Mandy zu einem Schnappschuss ihrer beiden Jungs. Damit spielt sie auf ihre Familie aus der Serie "This Is Us" an, da sie dort ebenfalls Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter ist.

Getty Images Mandy Moore bei den MTV Video Music Awards im September 2000

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

