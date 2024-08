Sternejäger: Eric Stehfest rockt die Solo-Dschungelprüfung

Nach dem großen Auftakt zum Allstars-Dschungelcamp geht es auch am zweiten Tag ganz flott weiter. Für die Solo-Prüfung "Spiel mir das Leid vom Boot" dürfen die Kandidaten selbst bestimmen, wer von ihnen auf die Probe gestellt wird. Nach einigem Hin und Her erhebt schließlich Kader Loth (51) die Stimme. Ihrer Meinung nach habe sich Eric Stehfest (35) auch am ersten Tag schon super geschlagen und deswegen könne er auch heute wieder abliefern. Der Schauspieler nimmt die Challenge an und damit ist es beschlossen. "Ich fühle mich echt geehrt. Ich kriege auch schon Gänsehaut, also es ist echt nice", meint Eric im Einzelinterview. Und Kader soll Recht behalten, denn Eric sahnt richtig ab: Alle zwölf Sterne nimmt der Schauspieler mit zurück ins Camp!

In der Prüfung geht es für Eric auf ein sinkendes Schiff. Innerhalb von zehn Minuten muss der GZSZ-Star so viele Sterne wie möglich aus einem Schiffswrack bergen, in dem es von den typischen Dschungeltieren nur so wimmelt. Den ersten Stern gewinnt Eric in nur einer Minute für sich und auch den zweiten findet er ganz einfach. Konzentriert kämpft sich der Schauspieler an Kakerlaken, Fröschen und Kornnattern vorbei, während das Schiff immer weiter sinkt. Dann begegnen ihm noch Kampfameisen und glibberige Schlachtabfälle, bevor er in den letzten drei Minuten noch Stern elf und zwölf finden muss. Der finale Stern ist in einem Kasten versteckt, in dem drei kleine Krokodile hausen, doch auch da bleibt Eric total cool. Er befreit den Stern und rettet sich dann mit einem Salto ins Wasser!

Obwohl Eric sich sehr freut, die Prüfung so unglaublich erfolgreich bestanden zu haben, überkommen ihn auch auf einmal ein paar Sorgen. "Wenn das Publikum sieht, du hast dich echt überwunden und du hast Gas gegeben, die rufen für dich an. Hier könnte es eher das Gegenteil sein. Du bist eine harte Konkurrenz, dann wählen wir dich raus", meinte er auf dem Weg zurück im Camp. Doch seine Mitstreiter interessieren sich erst einmal für die Sterne und gratulieren dem Autor von Herzen. Sogar Thorsten Legat (55) zeigt sich beeindruckt. "Zwölf Sterne ist schon harte Arbeit. Das gefällt mir," meint er, während Hanka Rackwitz (55) den Camper mit "Du bist unser Held!" begrüßt.

RTL Eric Stehfest, Autor und Schauspieler

RTL Der Cast vom Allstars-Dschungelcamp

