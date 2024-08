Streit? Deshalb kehrte Priyanka Chopra Bollywood den Rücken

Die Schauspielerin Priyanka Chopra (42) lebt heute in Los Angeles und ist ein fester Bestandteil von Hollywood. In den Anfängen ihrer Karriere brillierte sie jedoch in zahlreichen Bollywoodfilmen und feierte bereits damals beeindruckende Erfolge. Über die Gründe für ihren Ausstieg aus der indischen Filmindustrie sprach sie offen im "Armchair Expert"-Podcast. Sie enthüllte, dass sie sich innerhalb Bollywoods "in eine Ecke gedrängt" fühlte. Doch das war nicht alles: "Es gab Personen, die mich nicht besetzten und ich hatte Streit mit einigen Leuten. Ich bin nicht gut in diesem Spiel, also hatte ich die Politik irgendwie satt und sagte: 'Ich brauche eine Pause!'"

Die ehemalige Miss World zog sich aus Indien zurück und begann Anfang der 2010er in den USA zu arbeiten – vorerst als Sängerin! Das Angebot von Interscope Records konnte sie damals nicht ausschlagen, wie sie sich erinnerte: "Als diese Musiksache aufkam, dachte ich mir: 'Scheiß drauf.' Ich werde nach Amerika gehen." Dadurch kooperierte sie mit namhaften Musikern wie Pitbull (43) und will.i.am (49). Schlussendlich zog es die 42-Jährige allerdings wieder zur Schauspielerei, dieses Mal mit dem Fokus auf Hollywood. Priyanka spielte seitdem in gefeierten Filmhits wie Baywatch oder "Love Again", wodurch sie auch in Amerika einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte.

Nicht nur ihre Karriere war in den Vereinigten Staaten von Erfolgen gekrönt, sondern auch ihr Privatleben. In dem Jonas Brothers-Star Nick Jonas (31) fand sie die große Liebe und ist mit ihm seit mittlerweile fast sechs Jahren verheiratet. Die Eltern der kleinen Malti Marie bekunden auf Social Media regelmäßig ihre romantischen Gefühle füreinander. So postete das Traumpaar erst vor wenigen Wochen einen süßen Schnappschuss auf Instagram, bei dem sie sich in einer innigen Umarmung ganz nahekamen.

Getty Images Schauspielerin Priyanka Chopra, April 2014

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

