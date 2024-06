So verliebt kuscheln Priyanka Chopra und Nick Jonas am Meer!

Priyanka Chopra (41) und Nick Jonas (31) schweben auf Wolke sieben. Das berühmte Pärchen lebt momentan in Australien, wo die Schauspielerin ihren neuen Film "The Bluff" dreht. Allerdings nehmen sich die Hollywoodstars bei all der Arbeit auch Zeit für sich, wie ein Instagram-Post der Familienmutter zeigt. Darauf posiert das Traumpaar in einer innigen Umarmung vor der australischen Ostküste. Verliebt schaut der Jonas Brothers-Star seine Ehefrau an, während sie ein strahlendes Lächeln auf den Lippen hat. Da in Down Under momentan Winter ist, trägt der Sänger auf dem Schnappschuss ein Frottee-Hemd. Das ehemalige Model posiert dagegen in einem schulterfreien Kleid.

Neben dem süßen Pärchenfoto gibt Priyanka ihren Followern in ihrem Post einen Einblick in die Dreharbeiten für den Actionfilm – und die haben es in sich. In einem kurzen Clip zeigt sie mehrere Wunden, die sie sich beim Filmen zugelegt hat. Auf den Kommentar eines besorgten Fans antwortet die 41-Jährige: "Mir geht es gut. Manchmal verletzt man sich, wenn man Stunts macht. Das sind aber nur kleine Verletzungen, niedliche blaue Flecken."

Während seine Frau bei ihrem Job alles gibt, verbringt Nick Zeit mit ihrem gemeinsamen Sprössling Malti. Ein besonderes Highlight für Vater und Tochter war vor Kurzem ein Ausflug in einen Freizeitpark. Dort traf das Duo ein paar Helden der Zweijährigen. Ein Schnappschuss, den der Bruder von Kevin (36) und Joe Jonas (34) auf Social Media teilte, zeigte sie bei einem Meet-and-Greet mit Figuren aus der Kinderserie "Paw Patrol". Mit von der Partie waren dabei auch Priyankas Mutter Dr. Madhu Akhouri Chopra und ein paar Freunde der Familie.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Schauspielerin

Instagram / nickjonas Nick Jonas mit seiner Tochter Malti im Freizeitpark

