Taylor Swift unterstützt Travis am Set seiner neuen TV-Show

Was für ein erfreulicher Besuch! Der American Football-Star Travis Kelce (34) wird ab Herbst als Moderator der Spielshow "Are You Smarter Than a Celebrity?" im Fernsehen zu sehen sein. Bei den Dreharbeiten bekam der Sportler nun prominente Unterstützung: Seine Freundin Taylor Swift (34) schaute nämlich am Set vorbei. Die Schauspielerin Garcelle Beauvais (57) plauderte kürzlich offen mit Kevin Frazier von ET über ihre Erfahrungen als Kandidatin in der Sendung. Wie ein auf X kursierendes Video zeigt, enthüllte sie in Bezug auf den Popstar: "Sie kam ans Set!"

Die 57-Jährige selbst hatte von dem hochrangigen Besuch allerdings nicht besonders viel. Sie gestand, dass sie an dem besagten Tag leider nicht vor Ort erschien. Trotzdem war sie völlig begeistert von der süßen Geste der "Love Story"-Interpretin: "Ich denke, das ist wirklich süß!" Auf die bisher unbekannten Moderationskünste von Travis angesprochen, geriet die US-Amerikanerin ins Schwärmen: "Er hat nicht übertrieben, er hat nicht untertrieben. Er war er selbst, lustig und allgemein war es einfach großartig!" Am 16. Oktober dürfen sich die Zuschauer selber davon überzeugen, denn dann feiert "Are You Smarter Than a Celebrity?" Premiere.

Die berühmten Turteltauben verbrachten zusammen bereits viel Zeit und zeigten immer wieder ihre liebevolle Unterstützung füreinander. Wie ernst es zwischen den beiden ist, wird von Tag zu Tag immer klarer. Ein Insider verriet The US Sun erst vor Kurzem, dass der Star der Kansas City Chiefs die vergangenen Monate sogar auf der Suche nach dem perfekten Verlobungsring war – mit Erfolg! Nachdem er mehr als 40 Juweliere besucht haben soll, fand er wohl schließlich das ideale Schmuckstück. Die Quelle gab preis: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird."

Getty Images Garcelle Beauvais, "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin

Backgrid/MEGA Taylor Swift und Travis Kelce auf den Bahamas

