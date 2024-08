Tommy Fury zog nur einen Tag vor Trennungsnews bei Molly aus

Molly-Mae Hague (25) schockte ihre Fans am Mittwoch sehr, als sie die Trennung von ihrem Verlobten Tommy Fury verkündete. Bisher ist noch unklar, warum die beiden ihre Beziehung beendeten, doch der Boxer soll nur einen Tag vor dem Post seiner Ex plötzlich aus ihrem gemeinsamen Haus in Cheshire, England ausgezogen sein. Das verraten Nachbarn des Paares gegenüber The Sun: "Tommy zog am Dienstag aus, nachdem sie Schluss gemacht hatten – aber er postete weiter auf Snapchat, als ob nichts passiert wäre. Jeder fand das seltsam. [...] Dann wurde Mollys Erklärung am Mittwoch veröffentlicht und er hörte auf zu posten."

Angeblich soll die 25-Jährige ihren Ex rausgeschmissen haben, da dieser ihr untreu war – zu den Gerüchten äußerte sich bisher aber keiner der beiden. In dieser wohl sehr schweren Zeit bekommt Molly-Mae aber viel Unterstützung von ihren Liebsten. Kurz nach ihrem Trennungs-Post fotografierten Paparazzi, wie mehrere Freundinnen bei ihr zu Hause eintreffen. Außerdem reiste ihr Vater an und brachte einen riesigen Blumenstrauß für sie mit. Die Mutter einer Tochter scheint unter der Situation sehr zu leiden. Auch auf den Bildern, die sie einen Tag nach den News auf dem Weg zu einem Fast-Food-Restaurant zeigen, wirkt sie sehr bedrückt – ihre Augen sehen auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, gerötet aus.

Molly-Mae erklärte in ihrem Statement zum Liebes-Aus, wie schwer ihr dieser Schritt fällt. Tommy äußerte sich ebenfalls betrübt und betonte, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit und vor allem für ihr gemeinsames Kind ist. Die zwei galten, seitdem sie bei Love Island 2019 zusammengekommen waren, als absolutes Traumpaar. Eigentlich hatten sie vor, nach der Geburt ihrer Tochter Bambi und ihrer Verlobung ihre Liebe mit einer großen Hochzeit im kommenden Jahr zu krönen – doch die ist nun abgeblasen. Hinter den Kulissen munkelt man jetzt über Tommys Untreue. Ein Insider verriet The Sun, dass Molly-Mae inzwischen davon überzeugt sei, dass Tommy sie mehrfach betrogen habe und glaubt, dass weitere Frauen sich mit ähnlichen Geschichten melden könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die Trennung von Molly-Mae und Tommy bahnte sich schon an? Nein, das war sehr plötzlich. Sonst wäre er nicht so abrupt ausgezogen. Ja, es kriselte sicherlich schon länger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de