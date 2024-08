Überraschend: Das ist die größte Angst von Kim Kardashian

Die Fernsehbekanntheit Kim Kardashian (43) war am Mittwoch in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon (49)" zu Gast. Dort überraschte sie alle direkt zu Beginn mit einer ziemlich unerwarteten, persönlichen Äußerung. Wie unter anderem People berichtet, war die Reality-Persönlichkeit beim Betreten der Bühne von dem euphorisch jubelnden Publikum komplett überwältigt gewesen. Auf den herzlichen Empfang reagierte Kim mit der vielsagenden Enthüllung: "Meine größte Angst im Leben ist es, ausgebuht zu werden, also ist diese Begrüßung so, so gut!"

Der Moderator der Show versicherte ihr daraufhin: "Niemals! [...] Wir sind hier in New York City und wir alle lieben dich!" Die Aussage der berühmten Unternehmerin kam rund drei Monate nachdem sie während der Live-Übertragung von "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady (47)" vom Publikum ausgepfiffen worden war. Auf der Bühne hatte sie damals versucht, einen Witz über die Größe des American Football-Stars zu machen, der jedoch bei den Zuschauern überhaupt nicht gut ankam – prompt folgten laute Buhrufe! Nach dem misslungenen Scherz gelang es Kim nur bedingt, die Menge wieder zu beruhigen.

Die US-Amerikanerin gönnt sich zwischen ihren vielen TV-Auftritten und Eventbesuchen hin und wieder auch mal eine entspannte Auszeit. So verbrachte Kim kürzlich ein paar schöne Tage mit ihren Kindern am Lake Coeur d'Alene in Idaho. Von dem idyllischen Urlaub postete sie sogar einige private Einblicke auf Instagram. Für die Fans wurde dabei schnell ersichtlich, wie viel Spaß sie und ihr Nachwuchs am See hatten!

Getty Images Kim Kardashian bei "The Roast of Tom Brady"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

