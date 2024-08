Kim Kardashian genießt idyllischen Familienurlaub am See

Kim Kardashian (43) gönnt sich eine sommerliche Auszeit mit ihren Kindern am Lake Coeur d'Alene in Idaho. Einblicke in den erholsamen Urlaub teilt die Vierfachmama mit ihren Fans auf Instagram. Auf dem Onlineportal veröffentlicht die Ex von Kanye West (47) einige Schnappschüsse, auf denen sie mit North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) gemeinsame Stunden verbringt. Die Familie ist in einer ländlichen Holzhütte untergebracht und scheint mächtig viel Spaß zu haben. Ihr Nachwuchs grinst frech in die Kamera und albert herum. Ein weiteres Bild zeigt Kim beim Wassersport mit einem Board.

Vor rund einem Monat ging es für die 43-Jährige ebenfalls nach Idaho. Mit von der Partie waren auch ihre Schwester Khloé Kardashian (40) und deren Kinder Tatum (2) und True (6). Gemeinsam düsten die The Kardashians-Stars über das Wasser des Sees oder genossen die Sonne. Auch Hündchen Sushi war mit dabei und bekam liebevolle Kuscheleinheiten von seinem Frauchen.

So harmonisch wie in Idaho läuft es aber nicht immer bei den Unternehmerinnen ab. Zwar sind die Schwestern ein eingefleischtes Team, jedoch gibt es auch hin und wieder mal Zoff zwischen ihnen. Zuletzt war eine angebliche Beleidigung von Khloé Grund für eine Auseinandersetzung. Die 40-Jährige soll wohl einen fiesen Kommentar über die Haare ihrer Nichte Chicago abgegeben haben. "Als du mich neulich angerufen und gefragt hast, ob du Chi die Haare machen kannst, weiß ich nicht, ob herablassend das richtige Wort ist, aber du bist einfach sehr abwertend!", konfrontierte Kim die Zweifachmama in einer früheren Folge von "The Kardashians". Daraufhin kam es zu einem Streit.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Kim mit ihren Kindern in Idaho urlaubt? Klasse! Es ist toll, dass sie einen Urlaub fernab vom Trubel genießen. Na ja. Ich hätte etwas mehr Action erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de