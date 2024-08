George Clooney verändert seine Karriere für die Zwillinge

Für George Clooney (63) stehen seine Kinder an erster Stelle. Im gemeinsamen GQ-Interview mit Brad Pitt (60) verrät der "Ticket ins Paradies"-Darsteller nun, warum er ihnen zuliebe keinen Film mehr als Regisseur begleiten wird. "Der Hauptgrund ist, dass ich ein Jahr lang unterwegs bin, um Regie zu führen, und dass meine Kinder jetzt ein gewisses Alter erreicht haben", erklärt der Oscarpreisträger. Da die Zwillinge Alexander und Ella inzwischen zur Schule gehen und einen geregelten Tagesablauf haben, wolle er sie nicht für so eine lange Zeit aus ihrem Alltag reißen. Der Hollywoodstar erinnert sich: "Früher konnten sie einfach mit uns kommen. Aber das ist jetzt anders. Also werde ich mich jetzt wahrscheinlich auf andere Dinge konzentrieren, wie die Schauspielerei."

Doch nicht nur Georges Kinder haben seinen Blick auf das Leben verändert. Gegenüber dem Magazin spricht der 63-Jährige ganz offen über sein Alter: "Die Sache ist die, ich kann immer noch Basketball mit meinen Jungs spielen. Ich kann immer noch was erleben und eine Menge Mist bauen. Körperlich bin ich noch ziemlich gut in Form. Aber es ist egal, wie viele Müsliriegel ich esse – in weniger als 20 Jahren bin ich 80. Und das ist eine andere Hausnummer." In den nächsten Jahren wolle sich der Mann von Amal Clooney (46) deshalb mehr auf sein Privatleben als auf seine Arbeit konzentrieren.

Von den Kindern des Filmstars gibt es kaum Bilder, denn George ist die Privatsphäre seines Nachwuchses extrem wichtig. "Ich versuche, meine Kinder zu schützen. Ich will keine Fotos von ihnen. Wir haben es mit ernsten Themen zu tun, mit Menschen, die uns Böses wollen. Deshalb wollen wir nicht, dass Fotos von unseren Kindern in der Öffentlichkeit kursieren", macht er im Gespräch mit der Zeitschrift deutlich.

George Clooney, Schauspieler, mit seiner Frau Amal

George Clooney beim Screening von "Catch-22"

