Böse Menschen? Deshalb möchte George Clooney Kids schützen

George Clooney (63) und seine Frau Amal (46) sind stolze Eltern der Zwillinge Alexander und Ella. Die beiden werden aber von dem berühmten Paar so gut es geht aus der Öffentlichkeit herausgehalten – und das aus gutem Grund, wie der Hollywoodstar nun im Interview mit GQ verrät: "Jetzt versuche ich gerade, meine Kinder zu schützen. Ich will keine Fotos von ihnen. Wir haben es mit ernsten Themen zu tun, mit Menschen, die uns Böses wollen. Deshalb wollen wir nicht, dass Fotos von unseren Kindern in der Öffentlichkeit kursieren." Das erweise sich aber auch oft als schwierig, wie George hinzufügt: "Es gibt Zeiten, in denen man es lieber vermeidet, mit etwas ins Krankenhaus zu fahren, mit dem man eigentlich ins Krankenhaus fahren würde."

Das sieht sein Schauspielkollege und langjähriger Freund Brad Pitt (60) ganz ähnlich. "Es ist sofort eine Schlagzeile. Ich denke dann, dass ich die Wunde lieber einfach so heilen lasse", erklärt er. Auch der Bullet Train-Star hat mit seinem Ruhm hin und wieder stark zu kämpfen. "Es ist nicht nur einsam. Es ist beängstigend", gibt Brad offen zu. In schwierigen Zeiten sei er froh darüber, einen Freund wie George zu haben, der all das nachvollziehen kann: "Ich weiß, dass er mir den Rücken stärkt. Ebenso bin ich für ihn da."

Erst Anfang des Jahres sprach George in einem seltenen Interview über seine Rolle als Vater und die Herausforderungen, die damit auch mal einhergehen. "Ich habe sechsjährige Zwillinge! [...] Es sind immer zwei gegen einen", scherzte der Familienvater gegenüber Hello! und erklärte, dass in dem ganzen Trubel auch mal sein Job auf der Strecke bleibe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und George Clooney, 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, Schauspieler, mit seiner Frau Amal

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass George so sehr auf die Privatsphäre seiner Kinder achtet? Das ist genau richtig! Ich finde das etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de