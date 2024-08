Jonathan Bailey kehrt für vierte "Bridgerton"-Staffel zurück

Jonathan Bailey (36) hat nun offiziell bestätigt, dass er in der vierten Staffel der Erfolgsserie Bridgerton zurückkehren wird. Bei einem Auftritt in der US-Show "Good Morning America" sprach der Schauspieler über seine Emmy-nominierte Rolle in "Fellow Travelers" und erwähnte dabei auch die anstehende Staffel der beliebten Netflix-Show. "Ich freue mich darauf, die Drehbücher zu lesen und selbst herauszufinden, was mit Anthony passiert", erzählte der Schauspieler freudig. Zudem verriet er, dass er bereits einige Wochen in seinem Terminkalender für die Dreharbeiten reserviert habe und wirklich gespannt sei.

Die Rückkehr von Jonathan sowie die bereits bestätigte Teilnahme von Nicola Coughlan (37) und Luke Newton (31) als Penelope und Colin sorgt sicherlich für große Freude bei den Fans. "Das Tolle an 'Bridgerton' ist, dass es so viele Arten gibt, wie man sich verlieben kann, und genau das wird die Show weiter erforschen", plauderte Jonathan weiter aus. Auch die Unterstützung seines Kollegen Luke Thompson (36) freut ihn: "Luke wird einfach umwerfend sein. [Seine Rolle] Benedict ist voller Wunder und Freude und das Herz der Familie Bridgerton."

Denn die vierte Staffel von "Bridgerton" wird sich auf Benedict Bridgerton, gespielt von dem 36-Jährigen, und seine Suche nach der Liebe konzentrieren. Diese Staffel basiert auf Julia Quinns Buch "Ein hinreißender Antrag". Wie auch in den vorherigen Staffeln werden die Hauptcharaktere der vergangenen Staffeln, darunter Penelope und Colin, ebenfalls wiederzusehen sein. "Es ist einfach nur toll", sagte Nicola erst kürzlich in einem Interview mit The Wrap und ergänzte: "Wir können es kaum erwarten, zurückzukehren und Spaß zu haben." Die Dreharbeiten zur neuen Staffel sollen im Herbst beginnen. Jedoch müssen sich Supporter noch ein wenig gedulden, bis sie ihre Helden wiedersehen – bis zu zwei Jahre wird es womöglich dauern, bis die Serie auf Netflix abrufbar sein wird.

Getty Images Jonathan Bailey, August 2024

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

