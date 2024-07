Erste Infos: Von ihm handelt die vierte "Bridgerton"-Staffel

Colin Bridgertons (Luke Newton, 31) Geschichte ist erzählt – also heißt es: der Nächste, bitte! 2026 soll die bereits vierte Staffel von Bridgerton erscheinen. Und schon jetzt ist klar, um wen sich die Fortsetzung drehen wird. Netflix machte offiziell, dass niemand Geringeres als Serienliebling Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 36) im Zentrum von Staffel vier stehen wird. "Willkommen auf dem Heiratsmarkt, Benedict", heißt es dazu in einem kurzen Teaser, den der Seriengigant unter anderem auf YouTube veröffentlicht – und das ganz zur Freude der Fans! Also in zwei Jahren heißt es dann also: "Hochverehrte Leserschaft, haben Sie schon das Neueste von Benedict Bridgerton gehört?"



