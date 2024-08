Katie Holmes lässt sich Style nicht von Branche "diktieren"

Die Schauspielerin Katie Holmes (45) ist sich der Tatsache, dass alle Welt sie genauestens im Blick behält und beurteilt, mehr als bewusst. Ihr Privatleben und ihren Stil möchte sie aufgrund der hohen Aufmerksamkeit aber nicht verstecken. In einem neuen Interview mit Town & Country spricht Katie unter anderem über ihren Streetstyle und den Druck, den sie in Hollywood verspürt. Im Gespräch macht sie in dem Zuge eine klare Ansage: "Ich bin fest entschlossen, ein eigenes Leben zu führen und mir von dieser Branche keine so einfachen Entscheidungen wie das, was ich trage [...] diktieren zu lassen."

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung erklärt die Filmregisseurin, dass sich ihrer Meinung nach die Einstellung zu Mode im Allgemeinen sehr stark verändert hat. So folgert sie: "Mode ist wirklich groß, und das war früher nicht so." Heutzutage werde aufgrund der lauernden Paparazzi ständig verbreitet, in welchen Looks sie unterwegs ist. Das sei vor einigen Jahren nicht der Fall gewesen: "Als Schauspieler wurde man nicht unbedingt ständig auf der Straße fotografiert." Sie ergänzt ihre nostalgischen Überlegungen mit ihrer aktuellen Einstellung dazu: "Es ist schmeichelhaft, aber es ändert nichts daran, wie ich lebe oder mich kleide. Man will doch vor nichts Angst haben, oder?"

Die Ex-Frau von Actionstar Tom Cruise (62) überraschte erst vor Kurzem auf neuen Fotos mit ihrer Erscheinung. Allerdings fiel dabei nicht der lässige Style der US-Amerikanerin besonders auf, sondern ein Bluterguss unter ihrem Auge! In der New Yorker Innenstadt wurde sie bei einem entspannten Spaziergang abgelichtet. Die Aufnahmen, welche beispielsweise Mail Online vorlagen, gaben freien Blick auf eine graue Cap, die ihr tief im Gesicht hing – scheinbar um ihre Verletzung zu verbergen.

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Getty Images Katie Holmes, Mai 2023

