Autsch: Katie Holmes mit Bluterguss im Gesicht gesichtet!

Was ist denn da bei Katie Holmes (45) los? Die Schauspielerin wurde von Paparazzi bei einem Spaziergang in der New Yorker Innenstadt abgelichtet. Auf den Bildern, die unter anderem Mail Online vorliegen, präsentiert sich die Ex von Tom Cruise (62) lässig in einem schwarzen T-Shirt, einer weißen fließenden Hose und schwarzen Ballerinas. Dazu kombinierte sie eine graue Cap, die ihr tief im Gesicht hängt. Das scheint Katie mit Absicht gemacht zu haben, denn darunter versteckt sich ein auffälliger, dunkler Bluterguss an ihrem linken Auge.

Ein kurzer Blick genügt, um zu erkennen, dass nicht nur Katies linkes Auge in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Auch auf der rechten Seite ihres Gesichts ist eine offensichtliche Schwellung zu erkennen. Es ist nicht bekannt, was es mit dieser Verletzung auf sich hat. Auch nach Anfrage des Newsportals hielten sich die Sprecher der "Oceans 8"-Darstellerin weiterhin zu den Ursachen der Blessuren bedeckt.

Zuletzt hatte Katie eigentlich allen Grund zur Freude, denn ihre Tochter erreichte einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben: Suri Cruise (18) hat die Highschool abgeschlossen! Und das zelebrierte das eingeschworene Mutter-Tochter-Duo natürlich gemeinsam, bevor auf die 18-Jährige der nächste große Schritt wartet. In wenigen Monaten plant die Tochter von Tom Cruise, an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania zu studieren. Dafür wird Suri das erste Mal in ihrem Leben von zu Hause wegziehen und für eine längere Zeit von ihrer Mutter getrennt sein.

Getty Images Katie Holmes im März 2022 in Beverly Hills

Elder Ordonez / SplashNews.com / ActionPress Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

