"Keine Königin": Prinzessin Anne schimpfte gegen Camilla

Prinzessin Anne (74) und ihre Schwägerin, Königin Camilla (77), brauchten anscheinend eine lange Zeit, um gemeinsam warm zu werden. In dem Buch "Camilla, Herzogin von Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort" behauptet die Autorin Angela Levin, dass die kleine Schwester von König Charles (75) eine sehr angespannte Beziehung zu Camilla hatte. Sogar so sehr, dass sie wohl über die Zukunft ihrer Schwägerin geurteilt habe, wie die royale Expertin behauptet. "Anne war viele Jahre lang gegen die Idee, Camilla den Titel der Königin-Gattin zu verleihen", erklärt Angela und deutet an, dass Anne sogar so weit ging und meinte, dass "Camilla niemals eine echte Königin sein wird".

Das Verhältnis der beiden soll sich im Laufe der Zeit verbessert haben, wie die Autorin weiter behauptet. Denn anscheinend habe sich "die Zeit als Heilerin erwiesen" und die Meinung von Anne über Camilla stark ins Positive verändert. Das "Pflichtbewusstsein" von Camilla habe die 74-Jährige überzeugt, wie die Buchverfasserin weiter erklärt: "Anne hat mit eigenen Augen gesehen, wie hart Camilla für die Monarchie und ihr Pflichtbewusstsein gearbeitet hat. Allmählich wurde sie aufgeschlossener."

Anne feierte am Donnerstag ihren 74. Geburtstag – passend dazu bekam sie von ihrem großen Bruder Charles liebevolle Glückwünsche. Auf der Instagram-Seite des Palasts wurden Kinderfotos von dem Geschwisterpaar geteilt. Gemeinsam sitzen Charles und Anne als Kinder lachend auf einer Picknickdecke. "Wir wünschen der Princess Royal heute alles Gute zu ihrem Geburtstag", hieß es in der Mitteilung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne und Mrs Simon Elliott

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anne anfangs kritisch gegenüber Camilla war? Ich verstehe sie da total! Ich finde, dass sie übertrieben hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de