Kinderbilder: So süß gratuliert König Charles Schwester Anne

Prinzessin Anne feiert heute ihren 74. Geburtstag. Da lässt es sich auch ihr großer Bruder König Charles (75) nicht nehmen, gebührend zu gratulieren. Auf der Instagram-Seite des Palasts findet sich eine liebevolle Widmung an die Princess Royal. Neben einem Bild, auf dem sie strahlt, und einem, auf dem sie in Uniform neben dem Monarchen steht, ist auch ein Kinderfoto dabei: Gemeinsam sitzen Charles und Anne als Kinder lachend auf einer Picknickdecke. "Wir wünschen der Princess Royal heute alles Gute zu ihrem Geburtstag", lauten die Worte in der Story. So viel Familienidylle erwärmt sicher die Herzen der Royal-Fans.

Die beiden ältesten Kinder von Queen Elizabeth (✝96) verbindet seit jeher ein enges Band. Anne gilt als Stützpfeiler der Monarchie in Großbritannien und als die am härtesten arbeitende Royal. Als solche hält sie natürlich auch eine schützende Hand über ihren Bruder. Vor allem in den vergangenen Monaten, in denen der 75-Jährige mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatte, sollen Anne und auch der jüngste Bruder Prinz Edward (60) fest hinter dem König gestanden haben. Im April erklärte die Expertin für Körpersprache, Judi James, gegenüber Femail nach dem Ostergottesdienst, dass den beiden nach außen hin anzusehen war, wie sehr sie Charles beschützen. Ein fester Händedruck, ein aufmerksamer Blick und ein liebevolles Lächeln seien deutliche Zeichen.

Und dabei bereitete auch die sonst so unerschütterliche Anne den Unterstützern des Palasts zuletzt Sorgen. Nach einem Sturz vom Pferd verbrachte sie einige Zeit mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus und soll sogar an einer leichten Amnesie gelitten haben. Doch sie erholte sich schnell – nachdem die 74-Jährige anfänglich nur langsam wieder Events besucht hatte, hatte sie bei den Olympischen Spielen ihren großen Auftritt. Und den meisterte sie gekonnt: Das Netz und die Öffentlichkeit feierten Anne für ihre coolen und lässigen Auftritte bei den Wettkämpfen.

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Anne zu Besuch beim Team Großbritannien bei den Olympischen Spielen 2024

