Kurz vor Geburt: Ashley Tisdale leidet unter Virusinfektion

Ashley Tisdale (39) kann die Geburt ihres zweiten Kindes kaum noch erwarten. Bereits vor wenigen Tagen klagte die High School Musical-Bekanntheit über ihre Wehwehchen in der Schwangerschaft. Nun meldet sich die Schauspielerin erneut zu Wort und berichtet ihren Fans auf Instagram, dass sie an einer Virusinfektion erkrankt sei. "Ich habe seit drei Wochen eine Adenovirus-Infektion, die sich in eine Nebenhöhlenentzündung verwandelt hat", klagt sie in ihrer Story und fügt hinzu: "Mein ganzer Körper schmerzt. Ich kann es kaum erwarten, dass das Baby endlich kommt." Bei dieser Infektion handelt es sich um eine Erregergruppe, die eine Vielzahl von Erkrankungen auslösen kann. Unter anderem Atemwegserkrankungen, Magen-Darm-Verstimmungen oder Bindehautentzündungen.

Obwohl sich Ashley momentan nichts sehnlicher wünscht, als ihr Baby im Arm zu halten, betont sie: "Ich bin bereit, dieses Baby zu bekommen, aber irgendwie bin ich auch nicht bereit." Das liegt aber einzig und allein daran, dass die Vorbereitungen für die Geburt ihres Kindes noch nicht hundertprozentig abgeschlossen sind. "Ich muss das Zimmer noch tapezieren und alles organisieren, also komm noch nicht", scherzt die 39-Jährige.

Der Vater von Ashleys Kindern ist Christopher French (42). Die Disney-Bekanntheit und der Musiker sind bereits seit fast zehn Jahren verheiratet. Der erste gemeinsame Nachwuchs erblickte 2021 das Licht der Welt. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Jupiter Iris (3). Schon ganz bald ist die kleine Familie dann zu viert. Ashley reicht es jetzt aber offenbar mit der Schwangerschaft. "Man vergisst, wie sich das Ende der Schwangerschaft anfühlt. Sodbrennen, alles tut weh, die Füße beginnen anzuschwellen und man kann nicht schlafen", beschwerte sie sich vor wenigen Tagen im Netz.

