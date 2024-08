Schwangerschaftsendspurt: Ashley Tisdale geht es nicht gut

Ashley Tisdale (39) befindet sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Die High School Musical-Bekanntheit kann es kaum erwarten, ihren zweiten Nachwuchs in wenigen Wochen auf der Welt zu begrüßen. Doch die Zeit der Vorfreude kann die Schauspielerin nicht in vollen Zügen genießen. Immer wieder kämpft die Frau von Christopher French (42) mit starken Schwangerschaftssymptomen. Auch jetzt wendet sich Ashley wieder mit neuen Beschwerden an ihre Fans. "Man vergisst, wie sich das Ende der Schwangerschaft anfühlt. Sodbrennen, alles tut weh, die Füße beginnen anzuschwellen und man kann nicht schlafen", klagt sie auf Instagram.

Zu den frustrierten Zeilen fügt die Disney-Bekanntheit ein Video von sich hinzu, das ihre Worte unterstreicht. In dem Clip stützt sie ihren Kopf müde auf die Hand. Dabei schaut sie genervt in die Kamera, rollt mit den Augen und schüttelt deprimiert den Kopf. "Ich versuche mir einzureden, dass alles bald ein Ende hat, aber ich bin zu müde, um das zu glauben", beschreibt die Zweifachmama in spe ihre unschöne Situation.

Trotz ihrer zahlreichen Leiden scheint Ashley das Beste aus ihrer Schwangerschaft zu machen. Erst vor wenigen Tagen schmiss die US-Amerikanerin eine aufwendige Babyparty, um ihr Glück gebührend zu feiern. Auf Instagram ließ sie ihre Fans an der Sause teilhaben und veröffentlichte einige Aufnahmen. Dazu schrieb sie dankbar: "Ich konnte keine Babyparty bei meinem ersten Kind machen, also war es dieses Mal etwas ganz Besonderes, mit all meinen Lieblingsmenschen zu feiern."

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Juli 2024

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Disney-Bekanntheit

