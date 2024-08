Lindsay Lohan und Jamie geben Einblick in "Freakier Friday"

Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) stecken aktuell mitten in den Dreharbeiten zu "Freakier Friday". Im Interview mit IMDb plaudern die beiden Schauspielerinnen nun aus dem Nähkästchen. "Der Film ist einfach in jeder Hinsicht verrückter. Er ist lustiger, und es gibt mehr physische Comedy", verrät Jamie und fügt hinzu: "Die Vertauschungen sind verrückter. Hier wird mehr getauscht." Auch Lindsay gibt ein Detail zu ihrer fiktiven Band aus "Freaky Friday" preis, das die Fans des ersten Films freuen dürfte: "Pink Slip kehrt mit voller Kraft und viel Liebe im Herzen zurück. Es macht so viel Spaß und es fühlt sich an, als hätte sich die Band nie getrennt."

Jamie sei sich zuerst nicht ganz sicher gewesen, ob sie eine Fortsetzung drehen wolle. Ihr sei allerdings bewusst geworden, welche Bedeutung der erste Film für die Menschen hat: "Ich bin ziemlich alt und habe viel gearbeitet, und überall, wo ich hinkomme, ist 'Freaky Friday' der einzige Film, von dem die Leute etwas hören wollen." Sie habe dann mit Lindsay gemeinsam per FaceTime entschieden, das Sequel zu machen. Die "Girls Club"-Darstellerin schwärmt in dem Gespräch sehr von ihrer erneuten Zusammenarbeit mit Jamie: "Es fühlt sich an wie ein Rhythmus, der nie aufgehört hat."

In einem früheren Interview mit Entertainment Weekly gab Jamie bereits eine andere erfreuliche Einzelheit über den zweiten Teil der beliebten Komödie preis: "Chad ist dabei. Und Junge, oh Junge, ist Chad dabei." Dabei sprach sie von Chad Michael Murray (42), der genau wie die Halloween-Darstellerin und Lindsay erneut in seine Hauptrolle schlüpfen wird. Auch mit anderen Gesichtern aus dem Originalfilm wird es in "Freakier Friday" ein Wiedersehen geben: Unter anderem sind auch Mark Harmon (72), Haley Hudson und Stephen Tobolowsky ans Set des witzigen Teenie-Films zurückgekehrt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, Lindsay und Jamie in ihren alten Rollen wiederzusehen? Ja, total! Ich kann es kaum erwarten. Geht so, ich mag diese Art von Filmen nicht besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de