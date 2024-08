Offiziell: So wird der zweite "Freaky Friday"-Film heißen

Bereits seit einigen Monaten steht fest, dass es einen zweiten Teil von "Freaky Friday" geben wird. Nun verkünden die beiden Hauptdarstellerinnen Jamie Lee Curtis (65) und Lindsay Lohan (38), wie der neue Streifen heißen wird: "Freakier Friday"! Auf dem Disney-Event D23 teasern die Schauspielerinnen Vielversprechendes an, wie unter anderem Deadline berichtet. "Es ist lustiger, es ist emotionaler, und es ist alles für euch", erklärt Lindsay und fügt hinzu: "Ernsthaft, der einzige Grund, warum wir hier sind und das machen, ist eure Liebe." Jamie ergänzt: "Es fühlt sich so an, als würden wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, was wirklich schön ist."

Die Dreharbeiten von "Freakier Friday" laufen bereits auf Hochtouren. Diverse Paparazzi-Fotos gaben bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Streifen. So veröffentlichte beispielsweise Just Jared Aufnahmen, die das Duo offenbar beim Drehen einer Party-Szene zeigten. Auch auf Instagram teilte der Cast einige Schnappschüsse vom Set. Unter anderem postete Jamie ein Selfie von sich und Lindsay. "Du bist groß geworden und so schön! Es ist Freitag und der Stress ist vorbei, also können wir hoffentlich bald wieder die Plätze tauschen!", schrieb sie dazu.

"Freaky Friday" gehört zu den absoluten Disney-Klassikern. 2003 erschien der Streifen in den Kinos – und entpuppte sich als absoluter Hit. Über 147 Millionen Euro spielte die Komödie ein. Jahrelang wünschten sich die Fans einen zweiten Teil. Im März bestätigte Lindsay in einem People-Interview schließlich die Fortsetzung.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan, 2003

