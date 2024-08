Nach Kino-Flop: Halle Berry spricht über "Catwoman"-Rückkehr

Halle Berry (58) feierte 2004 ihren Durchbruch als Schauspielerin mit dem Film "Catwoman". Erst vor wenigen Wochen zelebrierte der Weltstar das 20-jährige Jubiläum des Streifens, der nicht nur gute Kritiken bekam. Bei ihrem Auftritt in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" muss sie sich der Frage von Jimmy (49) stellen, ob sie jemals wieder ihre alte Rolle Catwoman spielen würde. "Der Film wurde zerrissen. [...] Vielleicht, wenn ich die Regie führen könnte", offenbart Halle lachend auf seine Frage.

Dass der Film nach einigen Jahren aktuell wieder in die Trends kommt, findet die "Cloud Atlas"-Darstellerin extrem gut. Im weiteren Gespräch in der Show erzählt sie: "Was mich glücklich macht, ist, dass die Kinder den Film jetzt im Internet gefunden haben und ihn lieben." Halle führt fort: "Es ist also eine große Bestätigung, weil sie jetzt sagen, dass es cool ist. Und was zum Teufel war das Problem aller damit."

Zum Film "Catwoman" gab es viele gespaltene Meinungen. Die 58-Jährige bekam sogar die Goldene Himbeere für ihre Arbeit als Hauptdarstellerin, eine Art Anti-Oscar. Doch das hielt sie nicht ab, bei der Verleihung eine Rede zu halten. In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet sie: "Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich es auf eine lustige Art und Weise machen kann und alle wissen lasse, dass ich es nicht so ernst nehme. Ich dachte mir: 'Ihr könnt mir den Oscar nicht wegnehmen, egal wie sehr ihr mich schlecht macht.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry im Juli 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry zeigt ihre neue Katzen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie würdet ihr es finden, wenn Halle erneut in die Rolle der Catwoman schlüpfen würde? Spannend, ich würde es gut finden! Na ja, das wäre nicht so spannend... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de