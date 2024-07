Miau! So freizügig feiert Halle Berry 20 Jahre "Catwoman"

Seit Halle Berry (57) zum ersten Mal in die Rolle der Catwoman geschlüpft ist, sind 20 Jahre vergangen. Die Schauspielerin wurde durch den Actionfilm zum Weltstar und drückt ihre Dankbarkeit für die Comicverfilmung nun auf Instagram aus. Mehrere Fotos zeigen, wie der Filmstar nur mit einer Unterhose und einer Maske bekleidet posiert. Einen Nippelblitzer verhindern zwei süße Kätzchen, die sich die "Cloud Atlas"-Darstellerin vor die Brust hält. Zu den gewagten Schnappschüssen schreibt Halle: "Heute ist es 20 Jahre her, dass ich die Ehre hatte, diese kultige Figur zum Leben zu erwecken. Sie wird mir immer am Herzen liegen und ich werde für immer Patience Phillips alias Catwoman sein!"

Bei den zwei Vierbeinern handelt es sich um Boots und Coco. Im Juni fand die Oscarpreisträgerin vier Babykatzen und ihre Mutter hinter ihrem Haus. Kurz darauf teilte Halle Bilder der niedlichen Streuner im Netz. Darüber hinaus erklärte sie: "Ich habe die Mutter kastriert und sie wieder in meinem Garten freigelassen. Sie ist jetzt unsere Freigängerin. Für die anderen zwei Babys habe ich ein langfristiges Zuhause gefunden und diese beiden sind unsere neuen Lieblinge. Es ist ein volles Haus hier!"

"Catwoman" hatte nach seiner Veröffentlichung nicht nur gute Kritiken erhalten. Halle hatte sogar eine Goldene Himbeere, eine Art Anti-Oscar, für ihre Arbeit als Hauptdarstellerin erhalten. Anders als die meisten Preisträger war sie damals persönlich erschienen und hatte eine provokante Rede gehalten. In einem ET-Interview anlässlich des 20. Jubiläums erinnerte sich die 57-Jährige: "Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich es auf eine lustige Art und Weise machen kann und alle wissen lasse, dass ich es nicht so ernst nehme. Ich dachte mir: 'Ihr könnt mir den Oscar nicht wegnehmen, egal wie sehr ihr mich schlecht macht.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry zeigt ihre neue Katzen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Collage: Halle Berry, Mai 2019 in New York City

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Halles Katzenfotos? Sexy! Sie sieht keinen Tag älter aus als vor 20 Jahren. Geht so. Ich finde die Fotos etwas seltsam. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de