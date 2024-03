Der neue James Bond? Aaron Taylor-Johnson bezieht Stellung

Wird Aaron Taylor-Johnson (33) nun der neue James Bond – oder nicht? Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte darüber, dass der Brite nach Daniel Craig (56) die Rolle des ikonischen Agenten bekommen soll. Im Interview mit Rolling Stone UK bezieht der Schauspieler zwar Stellung, doch scheint dazu nicht viel sagen zu dürfen: "[Ich kann] nur über Dinge sprechen, dich ich zeigen und erzählen werde." Es wirkt auch so, als ob er sich nicht an den langwierigen Job eines James-Bond-Darstellers binden wolle. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Zukunft brauche, die für mich vorgezeichnet ist. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was für mich geplant ist, verdammt nochmal besser machen kann", erklärt er.

The Sun berichtete, dass der 33-Jährige der neue 007 werden soll. Ihm solle bereits ein Vertragsangebot der Produktionsfirma Eon Productions vorliegen, das er in dieser Woche annehmen könnte. Die Dreharbeiten sollen dann noch in diesem Jahr beginnen. "Wenn es nach Eon geht, soll Aaron noch in dieser Woche den Vertrag unterzeichnen und von da an mit den Vorbereitungen sowie einer offiziellen Ankündigung beginnen", verriet ein Insider dazu. Ein anderer Informant beteuerte aber gegenüber BBB, dass "an den Gerüchten nichts dran sei."

In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, welcher Schauspieler den besten Geheimagenten abgeben würde. So standen neben Aaron Hollywood-Größen wie Henry Cavill (40), Idris Elba (51), Paul Mescal (28) oder Cillian Murphy (47) auf der Favoritenliste. Letzterer scheint sich selbst aber generell nicht in der Rolle zu sehen. Er denke wohl, dass er "ein bisschen zu alt dafür sei", berichtete Hello!. Bleibt also abzuwarten, wer sich tatsächlich als neuer James Bond durchschlagen wird.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson im August 2022

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

