Netz-Star Carmushka verrät das Geschlecht von zweitem Baby

Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka, ist in freudiger Erwartung ihres zweiten Babys. Jetzt lüftet sie endlich das Geheimnis des Babygeschlechts. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie zusammen mit ihrem Mann Niclas und der großen Schwester Mathilda eine Leinwand für den Neuankömmling bemalen. Erst zum Schluss bekommt das Video Farbe und die Leinwand erstrahlt in verschiedenen Rosatönen. Stolz schreibt die Influencerin die Worte "Baby Girl" auf. Niclas und Carmen bekommen also ein zweites Mädchen.

Der Moment des Gender Reveals ist für das Paar offenbar ein ganz besonderer. Ihr Glück drückt Carmen unter dem Video mit emotionalen Worten aus. "Ich hoffe, du hörst Tillis Stimme, wie sie aufgeregt zu dir spricht und dir ihre Geschichten erzählt. Ich glaube, du spürst, wie stolz dein Papa schon jetzt ist und hörst an meinem Herzschlag, dass meine Liebe für dich grenzenlos ist", schreibt die werdende Mama ergriffen. Die Vorfreude auf das erste Treffen sei groß und die drei können es kaum erwarten, so Carmen. Worte, die auch ihre Fans berühren, denn unter dem Post sammeln sich die Herzen und liebevollen Glückwünsche zum zweiten Töchterchen.

Der Weg zur zweiten Schwangerschaft war für Carmen alles andere als leicht. Nach der Geburt von Mathilda hegte der Netzstar lange einen großen Kinderwunsch. Umso größer war die Freude, als die Autorin im Juni endlich verkünden durfte, in freudiger Erwartung zu sein. "Während ich das schreibe, weine ich. Wie bei jedem anderen Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören durfte", fasst sie ihre Gefühle im Netz in Worte. Ganz frei von Angst sei sie allerdings nicht: "Ich habe wieder diese Angst, aber diesmal ist es anders. Ich möchte positiv sein und die unfassbare Freude zulassen, die endlich ausbrechen will."

Instagram / carmushka Carmen Kroll und ihr Partner im August 2024

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas und Tochter Mathilda

