Prinzessin Anne glaubt, dass junge Royals es schwerer haben

Laut Prinzessin Anne (74) wird das Dasein als Royal mit den Generationen nicht leichter. In der Dokumentation "Anne: The Princess Royal at 70" gibt die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) ein seltenes Interview. Darin spricht die Britin über die Herausforderungen, in der aktuellen Zeit als Mitglied der Königsfamilie aufzuwachsen. "Der Druck, der auf jüngere Mitglieder projiziert wird, ist immer schlimmer. Das ist das, was die Medien interessiert. Es ist manchmal schwer, damit umzugehen. Damals bei mir gab es keine sozialen Medien, und das macht es heutzutage wohl noch härter", äußert sich Anne offen.

Die Prinzessin ist zudem der Meinung, dass es durch Social Media zwar leichter wäre, in Kontakt mit seinen Liebsten zu bleiben, doch dass das eben auch nicht alles sei. "Mit der Internet-Technologie ist es eine Sache, in Kontakt zu bleiben, doch es ist einfach nicht dasselbe. Die Möglichkeit, sich mit Menschen zu treffen, macht den Unterschied", erklärt die 74-Jährige. Zwar wisse sie, was Twitter sei, doch würde sich nicht einmal dafür bezahlen lassen, um auch nur in die Nähe der Plattform zu gehen.

Neben der Schwester von König Charles III. (75) treten in der Dokumentation auch andere bekannte Persönlichkeiten auf – darunter Lord Sebastian Coe, der über einen amüsanten Moment berichtet. Dabei habe Anne bei einer Sitzung eines Komitees ihr Mikrofon nicht ausgeschaltet und einen anderen Teilnehmer als "wahrscheinlich die dümmste Person im Weltsport" bezeichnet.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Anne, 2024

