Bucket Hat: So cool sieht Prinzessin Anne bei Olympia aus

Prinzessin Anne (73) gilt als ein besonders bodenständiger Royal. Das beweist sie nun auch bei den Olympischen Spielen in Paris: Die Schwester von König Charles III. (75) stattet dem Team von Großbritannien einen Besuch ab und zeigt ihre Unterstützung. Anne ist nämlich nicht nur Mitglied des International Olympic Committee, sondern auch schon seit 1983 Präsidentin der British Olympic Association – und im Jahr 1976 war sie sogar selbst in einigen Reitsportdisziplinen bei den Spielen in Montreal angetreten. Doch während sich andere für das Megaevent so richtig rausputzen, strahlt die Prinzessin in einem herrlich normalen Look. Um ihren Kopf bei den sommerlichen Temperaturen in der französischen Hauptstadt vor der Sonne zu schützen, greift sie sogar zu einem coolen Bucket Hat mit geometrischem Muster.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) mit solch einem lässigen Retro-Style in der Öffentlichkeit zeigt. Anne fiel in der Vergangenheit bereits durch ihre besondere Sonnenbrille auf. Egal ob auf Staatsbesuch oder beim Royal Ascot in Kombination mit einem eleganten Fascinator: Wenn die Sonne scheint, setzt die Pferdenärrin das sportliche Brillengestell auf. Bereits seit mindestens 15 Jahren bleibt sie dem Modell treu. Auf Instagram lobte sie dafür bereits ein Fan: "Prinzessin Anne gewinnt den Preis für das coolste Mitglied der königlichen Familie!"

Ob Anne die Olympischen Spiele überhaupt besuchen kann, stand lange in den Sternen: Die 73-Jährige erlitt nämlich vor einigen Wochen einen Reitunfall und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl sie schnell wieder entlassen werden konnte, hatte sie mit einem Gedächtnisverlust zu kämpfen und sagte einige Termine ab.

Getty Images Prinzessin Anne zu Besuch beim Team Großbritannien bei den Olympischen Spielen 2024

Getty Images Prinzessin Anne zu Besuch auf Sri Lanka im Januar 2024

