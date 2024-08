Shannen Doherty bat ihre Mutter um die Rasur ihres Kopfes

Etwa ein Monat ist seit dem Tod von Shannen Doherty (✝53) vergangen. Nun übernimmt ihre Mutter Rosa gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Anne Marie Kortright Shannens Podcast "Let's Be Clear", um das Vermächtnis ihrer Tochter zu würdigen. Dabei erinnert sich Rosa an den Tag, als sich Shannen aufgrund des therapiebedingten Haarverlusts ihren Kopf rasieren wollte. Sie sei zu ihrer Tochter gefahren, die sie mit folgender Forderung überfallen habe: "OK, Mama, ich möchte, dass du mir die Haare schneidest." Rosa sei überrascht gewesen, da sie zu dieser Zeit nur unter leichtem Haarverlust gelitten habe. Daraufhin habe sich Shannen einen Pferdeschwanz gebunden und von ihrer Mutter verlangt, diesen abzuschneiden. "Und ich habe den Pferdeschwanz abgeschnitten. Und dann sahen wir uns an und fragten uns: 'Was machen wir jetzt?'"

Shannen habe darauf bestanden, dass sie "jetzt alles abmachen" müssten. Das gestaltete sich allerdings problematisch, da ihre Mutter keinen Rasierer zur Hand hatte. Rosa rief deshalb Anne Marie an, die dem Duo mit einer Haarschneidemaschine zu Hilfe eilte. "Diejenigen von euch, die das durchmachen, werden wissen, dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht", erklärt Rosas Freundin in dem Podcast und ergänzt: "Aber wisst ihr was, ganz im Ernst, das war ein großer Moment." Den beiden Frauen sei erst im Nachhinein bewusst geworden, wie mutig Shannen war, diesen großen Schritt zu wagen.

Der plötzliche Tod der Beverly Hills, 90210-Darstellerin hat ihr Umfeld schwer getroffen. Auch wenn ihr Kampf gegen den Krebs schon länger andauerte, hatten Shannen und ihre Angehörigen erwartet, dass sie noch mehr Zeit haben würde. Wie ihre Schauspielkollegin Holly Marie Combs (50) im Podcast "House of Halliwell" verriet, wollte sich Shannen vor ihrem Ableben noch einen Lebenstraum erfüllen: "Das war ihr Traumleben. Ihre nächste Reise sollte nach Italien gehen und sie dachte sogar darüber nach, nach Italien zu ziehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Dezember 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de