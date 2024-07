Holly Combs enthüllt Shannen Dohertys Gedanken vor ihrem Tod

Shannen Doherty (✝53) war noch nicht bereit, die Welt zu verlassen. Das bestätigt ihre Freundin und Schauspielkollegin Holly Marie Combs (50) nun in der aktuellen Folge des Podcasts "The House of Halliwell / A Charmed Rewatch Podcast". "Das ist der wirklich traurige Teil. Wir hatten große, große Pläne für dieses Jahr. Sie dachte nicht, dass sie in absehbarer Zeit gehen würde", betont die Schauspielerin gegenüber ihren Co-Moderatoren Drew Fuller und Brian Krause (55).

Shannen habe in den vergangenen Monaten alles daran gesetzt, den Krebs zu besiegen. Jedoch konnte sie diesen Kampf nicht gewinnen und hinterlässt ein großes Loch im Herzen ihrer Freundin. "Ich denke, sie hat in der Zeit, die sie hatte, so viel getan, wie sie konnte, aber wir dachten einfach, dass wir noch mehr Zeit hätten", erklärt Holly weiter und fügt schluchzend hinzu: "Es klingt furchtbar klischeehaft. Bis es einem selbst passiert, denkt man immer, man hätte mehr Zeit. Das Leben ändert sich ruckzuck."

Die Pretty Little Liars-Darstellerin und Shannen verband weit mehr als ihre gemeinsame Zeit am Set von Charmed. Im Laufe der Jahre hat sich eine enge Freundschaft zwischen den beiden Frauen entwickelt. In einem Beitrag auf Instagram zollte Holly der Beverly Hills, 90210-Bekanntheit mit einigen Schnappschüssen von sich und ihrer "besten Freundin" Tribut. Dazu schrieb sie die rührenden Worte: "Meine bessere Hälfte seit 31 Jahren. Ich habe eine Leere in der Brust und kann nicht mehr atmen. Ich weiß, dass dein unsterblicher Geist in mir und meinen Kindern weiterleben wird, die du wie deine eigenen Kinder geliebt hast."

Anzeige Anzeige

Instagram / thehmc Shannen Doherty und Holly Marie Combs

Anzeige Anzeige

Shannen Doherty 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de