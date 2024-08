Simone Biles genießt nach Olympia Zeit mit ihrem Ehemann

Bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris hat Simone Biles (27) abgeräumt: Die Star-Turnerin erkämpfte sich ganze drei Gold- und eine Silbermedaille! Seit einigen Tagen ist die Profisportlerin nun wieder zu Hause in Wisconsin. Dort genießt sie ihre Zeit mit ihrem Ehemann Jonathan Owens (29), wie sie nun in ihrer Instagram-Story preisgibt. Dort teilt die neunfache US-Meisterin jetzt erstmals seit ihrer Rückreise ein Bild von dem NFL-Star, auf dem er in blauen Jogginghosen und einem weißen T-Shirt zu sehen ist. Der Anblick scheint Simone ziemlich zu gefallen, denn das Bild kommentiert sie mit Herzen und einem schwitzenden Emoji.

Nach den Olympischen Spielen genießen Simone und Jonathan ihre Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen. Doch auch während der Turniere wich der Footballspieler seiner Liebsten nicht von der Seite. Um die Star-Turnerin in Paris zu unterstützen, schwänzte Jonathan sogar sein eigenes Training. Ganze sieben Einheiten verpasste der Chicago-Bears-Safety. Sein Coach erteilte ihm dafür jedoch ausnahmsweise eine Erlaubnis. "Nur weil wir die Olympischen Spiele respektieren", erklärte der Trainer laut ESPN.

Simone und Jonathan hatten sich im Jahr 2020 kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später hat der US-Amerikaner seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. 2023 folgte die große Traumhochzeit. Auch über eine gemeinsame Familie scheinen die Eheleute schon nachzudenken. In einem Interview mit Today verriet die Sportlerin vor wenigen Tagen, dass sie und ihr Mann "immer" über Kinder sprechen würden. Jonathan kann es offenbar gar nicht mehr abwarten. Der Footballstar hätte am liebsten schon "gestern Kinder gehabt, wenn er gekonnt hätte".

Instagram / simonebiles Jonathan Owens, NBA-Spieler

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, Ehepaar

