So sehr sehnte sich Demi Lovato nach der Liebe ihres Vaters

Die bekannte Sängerin Demi Lovato (31) hatte ein durchaus schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater Patrick Lovato. Dieser verstarb 2013 an Krebs, nachdem er zuvor jahrelang mit Süchten und psychischen Problemen gekämpft hatte. In einer brandneuen Ausgabe von The Hollywood Reporter, welche am Mittwoch veröffentlicht wurde, blickte die 31-Jährige auf die ruhmreichen Tage ihrer Kindheit bei Disney zurück. Dabei verriet sie offen, dass ihr damaliger innigster Wunsch die Liebe ihres Papas gewesen sei: "Ich glaube, ein Teil von mir hat immer gedacht, dass ich die Liebe von meinem leiblichen Vater bekäme[...], wenn ich es in der Branche schaffen würde."

Die "Camp Rock"-Darstellerin erinnerte sich weiter an die Erfolge als junges Mädchen und Teenager. Die Sehnsucht nach der Aufmerksamkeit ihres Vaters spielte auch im Laufe ihrer Karriere eine zentrale Rolle: "Ich glaube, ich bin dem Erfolg immer hinterhergejagt, weil ich wusste, dass ich damit wieder in sein Blickfeld rücken würde." Heute habe sie mit der Vergangenheit weitgehend abgeschlossen, wie sie ergänzte: "Jetzt, wo ich mit diesen Vaterproblemen fertig geworden bin, brauche ich die Industrie nicht mehr so sehr wie früher, und ich bin stolz auf mich, dass ich es bis hierher geschafft habe."

Die "Confident"-Interpretin musste im Laufe ihres Lebens auch selbst mehrere dramatische Tiefpunkte überstehen. Die Künstlerin kämpfte genau wie ihr Vater viele Jahre mit Drogenmissproblemen und ihrer mentalen Gesundheit. In einer Podiumsdiskussion in New York sprach sie ungeschönt über diese sehr dunkle Zeit. Laut People habe sich die US-Amerikanerin fünfmal in stationäre Behandlungen begeben – schließlich fand sie in der Therapie zu sich selbst: "Ich fand Hoffnung, als ich anfing, mich anzustrengen und an mir zu arbeiten, sei es durch meinen Job, ein Programm oder durch Gespräche mit meinem Behandlungsteam."

Getty Images Demi Lovato im April 2009

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere ihrer Dokumentation

