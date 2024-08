So stolz: Chris Pratt teilt seltene Bilder mit Söhnchen Jack

Chris Pratt (45) ist stolzer Papa von drei Kindern. Sein Großer, Jack, stammt aus der Ehe mit Anna Faris (47). Am Samstag feierte der Promi-Spross schon seinen zwölften Geburtstag – und sicher sehr zur Freude der Fans, teilte der Hollywoodstar auf Instagram herzerwärmende Bilder mit seinem Sohn. "Happy Birthday, mein wunderbarer Sohn Jack. Ich danke Gott jeden Tag für dich, du süßer Junge", schreibt Chris stolz und lobt das Geburtstagskind in höchsten Tönen: "Du bist klug, lustig, freundlich, nachdenklich, vertrauenswürdig und stark. Ich liebe dich so sehr, Kleiner! Zwölf? Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben."

Seinen Sohn zeigt Chris nur selten im Netz, aber hin und wieder dürfen die Fans doch einen Blick auf den Zwölfjährigen werfen. Und diese Bilder sind dann meist besonders herzig. So nimmt der Marvel-Star Jack auch immer mal wieder mit zu Treffen mit seinen berühmten Kollegen. Im Juli kam es zu einem Treffen mit Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (47), der aktuell zusammen mit Hugh Jackman (55) in Deadpool & Wolverine zu sehen ist. Weil der Australier nicht dabei war und Chris das Gesicht seines Sohnes nicht zeigen wollte, erlaubte er sich auf dem gemeinsamen Foto einen kleinen Spaß: Statt Jacks Kopf mit einem Emoji zu verdecken, legte er einfach Hughs Gesicht drüber. "Was für ein Vergnügen, endlich Hugh Jackman kennenzulernen. Ich dachte, er wäre größer", scherzte der 45-Jährige.

Neben Sohnemann Jack ist Chris auch Papa von zwei kleinen Mädchen. Nach dem Ehe-Aus mit Anna fand er sein Glück an der Seite von Katherine Schwarzenegger (34). Mit der Tochter von Actionheld Arnold Schwarzenegger (77) wurde der US-Amerikaner noch zweimal Papa. Ihre beiden Töchter hören auf die Namen Eloise (2) und Lyla. Aber die Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen: Aktuell ist das Paar in freudiger Erwartung von Baby Nummer drei. Aktuell ist aber noch nicht bekannt, ob es wieder ein Mädchen oder vielleicht doch ein Junge wird.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt, sein Sohn Jack und Ryan Reynolds im Juli 2024

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

