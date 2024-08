Diesen Allstars-Dschungelcamper wollen die Fans als Sieger

Das Warten hat endlich ein Ende: Heute Abend läuft die erste Folge des Allstars-Dschungelcamps im Fernsehen! Während dieser Staffel dürfen Zuschauer dabei zusehen, wie dreizehn Prominente erneut versuchen, sich im Camp und bei nervenaufreibenden Challenges zu beweisen, um sich am Ende die Krone zu holen. Doch wem gönnt ihr den Sieg am meisten? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 16. August, 18:30 Uhr] geht hervor, dass Gigi Birofio (25) der absolute Fan-Favorit ist – insgesamt 559 von 2.072 Lesern (27 Prozent) möchten den Realitystar am Ende auf dem Thron sitzen sehen.

Elena Miras (32) ist ihm mit 408 Stimmen (19,7 Prozent) aber dicht auf den Fersen, während Kader Loth (51) mit 281 Stimmen (13,6 Prozent) den dritten Platz belegt. Für drei Camper sieht es in der Promiflash-Umfrage jedoch eher schlecht aus. Nur 38 Leser (1,8 Prozent) wünschen sich David Ortega (38) als Sieger, womit er auf dem elften Platz landet. Auf den letzten Plätzen befinden sich die Kandidaten Winfried Glatzeder (79) und Giulia Siegel (49): Nur jeweils 27 (1,3 Prozent) sehen die beiden am Ende mit der Dschungelkrone.

An diesen Meinungen kann sich natürlich noch einiges ändern – denn es ist erst einmal abzuwarten, wie sich die Camper im australischen Dschungel machen. Einen kleinen Vorgeschmack, was die Zuschauer erwartet, gab es aber schon. In einem Teaser, der auf der offiziellen Instagram-Seite der Show veröffentlicht wurde, waren Sarah Knappik (37) und Gigi während einer Essensprüfung zu sehen, bei der vor allem der einstige Prominent getrennt-Kandidat mit seinem Würgereflex zu kämpfen hatte. Er und die GNTM-Bekanntheit mussten nämlich eine schleimige Brühe aus püriertem Ziegendarm inklusive Fliegen hinunterbekommen.

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

RTL / Stefan Gregorowius Elena Miras, Teilnehmerin von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

