Giuliana Farfalla lässt sich "kleines Doppelkinn" absaugen

Giuliana Farfalla (28) legt sich wieder unters Messer! Wie die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans in ihrer Instagram-Story berichtet, habe sie sich dazu entschieden, etwas Fett an ihrem Kinn absaugen zu lassen. "Ich hatte ein kleines Doppelkinn. Ich wollte wie früher eine schöne Kieferpartie, ohne Spritzen", erklärt sie. Schritt für Schritt nimmt die einstige GNTM-Kandidatin ihre Follower durch die gesamte Prozedur mit. Zunächst werden ihre Vitalwerte gemessen, dann wird ihr Gesicht desinfiziert und anschließend die gewünschten Stellen am Kinn mit einem länglichen Werkzeug abgesaugt. Etwa eineinhalb Stunden geht die OP. Alles halb so schlimm, meint die Influencerin danach: "Ich habe tatsächlich überhaupt nichts gespürt, außer das Einführen von dem Sauger."

Nach zwei Stunden durfte die 28-Jährige schon wieder nach Hause, musste aber anschließend noch einige Tage mit einem Verband rumlaufen. Doch für Giuliana haben sich die Strapazen gelohnt, denn sie ist mit ihrem neuen Kinn schon jetzt mehr als happy. "Ich hatte kaum Schmerzen. Ich bin superzufrieden mit dem Ergebnis", meint die Dubai-Auswanderin ganz begeistert. Die behandelten Punkte an ihrem Gesicht und Hals müssen allerdings noch verheilen – das tatsächliche Endergebnis ist somit erst in ein paar Wochen zu sehen.

Bekannt wurde Giuliana vor allem durch ihre Teilnahme an "Germany’s Next Topmodel" sowie als erste transsexuelle Frau auf dem Cover des deutschen Playboy. Seitdem hat sie sich als Model und Reality-TV-Star etabliert – sie nahm unter anderem am Dschungelcamp und an der Datingshow Adam sucht Eva – Promis im Paradies teil. Zudem nutzt sie ihre Plattform, um offen über ihre zahlreichen Schönheitseingriffe zu sprechen. Zuvor ließ sie sich unter anderem den Po vergrößern.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star

