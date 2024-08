Insider verrät: Was geht bei Gracie Abrams und Paul Mescal?

Schon seit einiger Zeit ranken sich Spekulationen um einen möglichen Flirt zwischen Gracie Abrams (24) und Paul Mescal (28). Bislang wurden die beiden zweimal gemeinsam bei mutmaßlichen Dates abgelichtet. Nun scheinen sich die Hinweise jedoch zu verdichten. Wie ein Tippgeber gegenüber People behauptet, haben sich Gracie und Paul definitiv miteinander verabredet. Von einer Beziehung spricht der Insider zwar nicht, jedoch verrät er, dass sich das Verhältnis der beiden "noch in einem frühen Stadium" befinde.

Die Sängerin und der Schauspieler erregten erstmals im Juni die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Wie TMZ berichtete, genossen Paul und Gracie ein gemeinsames Abendessen in einem angesagten Restaurant in London. Laut DailyMail wurde das Duo nochmals zusammen gesichtet: Sie genossen ihre Zweisamkeit wohl bei einem Spaziergang in der englischen Hauptstadt. Verschiedene Augenzeugen sollen die beiden Turteltauben sogar dabei beobachtet haben, wie sie sich einen Kuss gaben.

Wenn den Schlagzeilen geglaubt werden kann, lässt Paul in seinem Liebesleben nichts anbrennen. In den vergangenen sechs Monaten soll der "Aftersun"-Darsteller bereits drei weitere Damen gedatet haben: Neben den beiden Schauspielerinnen Sophie Wilde und Ayo Edebiri (28) wurde Paul laut The Sun auch eine Liaison mit Natalie Portman (43) nachgesagt. Später stellte sich allerdings heraus, dass der "Normal People"-Darsteller und die "Black Swan"-Bekanntheit nur gute Freunde sind.

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

