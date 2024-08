J.Lo schmollt, während Ben Affleck mit seiner Familie feiert

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) sorgen immer wieder für Trennungsgerüchte. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, macht die "Let's Get Loud"-Interpretin nun einen niedergeschlagenen Eindruck. Mutterseelenallein läuft sie durch Los Angeles. Dabei hat sie eine ernste Miene aufgesetzt und ihr Blick ist starr auf den Boden gerichtet. Zur gleichen Zeit zeigen Bilder ihres Ehemanns, dass die Stimmung bei ihm deutlich besser ist. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) und ihren Kindern genießt der Schauspieler ein paar Tage in New Haven, Connecticut. Auf den Schnappschüssen strahlt der Familienvater bei einem Abendessen mit seinen Liebsten. Gerüchten zufolge wird seine Tochter Violet (18) dort bald die Eliteuniversität Yale besuchen.

Seit Monaten wird über das schwierige Verhältnis der beiden spekuliert. Erst kürzlich plauderte ein Insider gegenüber OK! aus: "Ben und J.Lo strafen einander mit Schweigen. J.Lo weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Sie dachte wirklich, sie hätte endlich ihr Happy End gefunden. Doch dann hat Ben ihr den Boden unter den Füßen weggezogen." Demnach versuche sie, sich in der Öffentlichkeit nichts anmerken zu lassen, aber koche innerlich vor Wut.

Bereits vor wenigen Wochen war sich schon einmal ein Informant sicher, dass die zwei Hollywoodstars kurz davor seien, das Ende ihrer Ehe offiziell zu machen. "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertiggestellt, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen", berichtete eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung und fügte hinzu: "Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie sagen, dass sie sich sehr lieben und wie sie gekämpft haben, damit es funktioniert, aber es nicht geschafft haben."

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

