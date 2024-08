Khloé Kardashian genießt Familientag im Vergnügungspark

Khloé Kardashian (40) genießt die Zeit mit ihrer Familie! Neue Fotos zeigen, wie die The Kardashians-Bekanntheit mit ihrer Tochter True (6) einen Tag in den Universal Studios in Los Angeles verbringt. Auch Kim Kardashians (43) Tochter Chicago (6) ist im Freizeitpark mit von der Partie. Gemeinsam mit ihrem Sprössling und ihrer Nichte Khloé zahlreiche Fahrgeschäfte – darunter die Harry Potter- oder auch die Jurassic Park-Achterbahn. Auf zahlreichen Schnappschüssen zeigt sich das Trio mit breitem Lächeln im Gesicht. Mit dem actionreichen Ausflug macht die Unternehmerin True und Chicago wohl eine wirklich große Freude.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 40-Jährige zeigt, wie wichtig ihr die Familie ist. Vor wenigen Wochen feierte Khloés Sohn Tatum (2) seinen zweiten Geburtstag. Für seine Geburtstagsparty überlegte sich der Realitystar etwas ganz Besonderes: Die Unternehmerin scheute weder Kosten noch Mühen und verwandelte ihr Zuhause kurzerhand in eine komplette Dinosaurierwelt. Die Ballons, die komplette Deko und sogar die dreistöckige Torte passten zum Thema, wie die Beauty stolz in ihrer Instagram-Story teilte.

Für ihr enges Verhältnis zu ihren Kids erntete Khloé in der Vergangenheit schon oft Kritik. In einer vergangenen Folge von "The Kardashians" erklärte die Unternehmerin, dass ihr oft vorgeworfen werde, "zu sehr Mami" zu sein. Diese Kritik nimmt sich die Ex-Partnerin von Tristan Thompson (33) jedoch ganz und gar nicht zu Herzen. "Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dafür geschaffen, Mutter zu sein und es gibt keinen anderen Ort, an dem ich lieber wäre als hier bei meinen Kindern", stellte die Influencerin klar.

Khloé Kardashian und ihre Tochter True Thompson

Khloé Kardashian und Tatum Thompson im Juli 2024

